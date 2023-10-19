🔥 Скандал с позицией Мазрауи вокруг палестино-израильского конфликта вышел на новый уровень. Политики обсуждают возможность депортации игрока 🧳

Похоже, что скандал вокруг «пропалестинской» позиции защитника «Баварии» Нуссаира Мазрауи только набирает обороты.

Несколько высокопоставленных немецких политиков предложили депортировать марокканца. К вопросу подключился министр внутренних дел федеральных земель Баварии Йоахим Херрман:

«Я могу депортировать только человека, имеющего вид на жительство, в случае совершения им серьезного преступления.

Однако это не относится к Мазрауи. «Бавария» должна позаботиться об этом сама. Это не может быть позицией игрока клуба, который, я во все остальном очень ценю и поддерживаю.

Немецкие СМИ сообщают, что вчера у марокканца состоялся разговор с руководством клуба. Сегодня футболист тренировался индивидуально.