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🔥 Скандал с позицией Мазрауи вокруг палестино-израильского конфликта вышел на новый уровень. Политики обсуждают возможность депортации игрока 🧳

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Похоже, что скандал вокруг «пропалестинской» позиции защитника «Баварии» Нуссаира Мазрауи только набирает обороты.

Несколько высокопоставленных немецких политиков предложили депортировать марокканца. К вопросу подключился министр внутренних дел федеральных земель Баварии Йоахим Херрман:

«Я могу депортировать только человека, имеющего вид на жительство, в случае совершения им серьезного преступления.

German Media Harass Mazraoui Over Palestine Support

Однако это не относится к Мазрауи. «Бавария» должна позаботиться об этом сама. Это не может быть позицией игрока клуба, который, я во все остальном очень ценю и поддерживаю.

Немецкие СМИ сообщают, что вчера у марокканца состоялся разговор с руководством клуба. Сегодня футболист тренировался индивидуально.

5 комментариев

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Ibra Meji
Вот это "демократия"...
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Ibra Meji
Десятки лет продолжается апартеид палестинцев, гибнут мирные жители. Все об этом знают. И до подлых действий ХАМАС.
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Артур Кузьминский
Бавария в этом году купила перспективного кипера из Израиля. Надо поинтересоваться у Мазрауи какой участи достоин этот вратарь ? Вообще, в поддержке палестинцев нет ничего плохого, но поддержка Хамас должна быть уголовно наказуема
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Ярик01
Ответ Ibra Meji
Десятки лет продолжается апартеид палестинцев, гибнут мирные жители. Все об этом знают. И до подлых действий ХАМАС.
До это когда? До ХАМАСа ООП занималось терроризмом.
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