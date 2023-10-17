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«Он попросил мою футболку»: Ракитич вспомнил о встрече с Беллингемом

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В 10-м туре Ла Лиги «Мадрид» отправится в гости к «Севильи». Иван Ракитич в преддверии матча высказался о Джуде Беллингеме. Полузащитника «Севильи» не удивила форма Беллингема в этом сезоне. Все дело в том, что Ракитич уже играл против англичанина.

«Севилья» встречалась с дортмундской «Боруссией» в рамках Лиги чемпионов несколько раз за последние сезоны. Воспоминаниями о тех матчах Иван поделился с журналистами: «Я разговаривал с Джудом два года назад. Мы играли против дортмундской «Боруссии», и он попросил мою футболку. Мы поговорили, я посоветовал ему перебраться в Ла Лигу. То, насколько он хорош, меня не удивило. Я играл против него и знаю, насколько он силен. Он идеально вписывается в «Мадрид». Всем нам очень нравится наблюдать за ним, но, надеюсь, что в субботу это будет не так». По данным The Athletic, Беллингем вернется из сборной в клуб уже в среду, 18 октября. К матчу с «Севильей» он будет готов.

1 комментарий

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corazón blanco
Очень уважительно и лестно высказался Ракитич о Джуде. Игроки в основной своей массе практически всегда высказываются с большим уважением друг к другу.
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