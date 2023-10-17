Начо сократили срок дисквалификации. Кажется, это решение приняло заинтересованное лицо

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Вчера дисциплинарный комитет испанской федерации футбола сократил срок дисквалификации игрока «Мадрида» Начо Фернандеса. Первоначально футболисту дали три матча за прямую красную карточку, но теперь он вернется раньше времени и сможет сыграть в ближайшем класико.

«Барселона» непублично выразила свое неудовлетворение таким решением. Каталонский клуб считает, что это двойные стандарты, ведь их игрокам давали наказание за более мелкие поступки.

Вполне вероятно, что на решение федерации повлиял один факт: один из членов апелляционного комитета − открытый болельщик «Мадрида».

Один из пользователей Твиттера разоблачил героя и вынудил того закрыть свою страничку.

«Это член апелляционного комитета (Луис Касорла), который сократил дисквалификацию Начо до двух игр за его преступный фол, чтобы он мог сыграть в класико против «Барселоны». Я поймал его на том, что он признает себя фанатом «Мадрида», а он просто закрыл профиль».

В одном из твитов Касорла признается, что уже 24 года он − официальный болельщик «Мадрида». Луис не скрывал свои клубные предпочтения.

Конфликт интересов? Кажется, что в Испании грядет очередной медийный скандал.