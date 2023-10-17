Гаспачо
Блог

Начо сократили срок дисквалификации. Кажется, это решение приняло заинтересованное лицо

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
Начо Фернандес Начо Фернандес
Ла Лига Ла Лига
Класико Класико
Футбол Футбол

Упс.

Вчера дисциплинарный комитет испанской федерации футбола сократил срок дисквалификации игрока «Мадрида» Начо Фернандеса. Первоначально футболисту дали три матча за прямую красную карточку, но теперь он вернется раньше времени и сможет сыграть в ближайшем класико.

«Барселона» непублично выразила свое неудовлетворение таким решением. Каталонский клуб считает, что это двойные стандарты, ведь их игрокам давали наказание за более мелкие поступки.

Вполне вероятно, что на решение федерации повлиял один факт: один из членов апелляционного комитета − открытый болельщик «Мадрида».

Один из пользователей Твиттера разоблачил героя и вынудил того закрыть свою страничку.

«Это член апелляционного комитета (Луис Касорла), который сократил дисквалификацию Начо до двух игр за его преступный фол, чтобы он мог сыграть в класико против «Барселоны». Я поймал его на том, что он признает себя фанатом «Мадрида», а он просто закрыл профиль».

В одном из твитов Касорла признается, что уже 24 года он − официальный болельщик «Мадрида». Луис не скрывал свои клубные предпочтения.

Конфликт интересов? Кажется, что в Испании грядет очередной медийный скандал.

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
прощай Роналду
Ответ VuNePonimaete
За практически такие же фолы в матчах Осасуны-Атлетика, Севильи Бетиса, Реала Валенсии (когда Паулиста заработал кк на Вини) было назначено наказание в 2 матча дисквалификации. Миранде сократили наказание до 1 игры. И в этих случаях никто не поднимал шума, как это делают нытики с Каталонии. Ведь тут аж резервист Начо, который в Класико в лучшем случае на 70 минуте появится. Продолжайте плакать дальше
Шум не потому, что он сыграет или нет а потому что одному можно сломать человека и сократить дисквал а другому нельзя нос почесать
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серж Папанов
Барселона лучший чем Реал Мадрид
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yuriy Chistyakov
Никогда такого не было и вот опять
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Ничего нового. Рамос допинг тест после душа сдавал, Роналду в 15 году вместо 4-12 матчей дисквалификации получил 2
Главное про Негрейру погромче кричать
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бек саидов
засчитанные голы с метровых оффсайдов, левие пенки, отменные красные , сокращении положенных наказаний , все это делается бесплатно? хорошо было бы проверить счета этих фанатов реала, которые засели в судейском комитете и в руководстве ла лиги. А их там очень много , почти все, начиная с главы ла лиги.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FC.Barcelona
Ответ VuNePonimaete
а кому то можно толкать судью (Месси), кому то за это 5 матчей дисквы (Роналду) и что теперь?
Толкал судью Роналду как раз и не получил ничего за это
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
получается у Левандовски за жест больше дисквалификация была?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Ответ бек саидов
всем абсолютно плевать, кто на какой минуте появиться там на поле. Дело в том, что в угоду позорного кабинета всегда делают исключения из правил.Как и с отменой красную вини пуха
почему не негодовали за 2 матчевую дискву Паулисты, когда почесанный нос Левандовски стоил 3 матча, хм?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Мисайлов
Ответ прощай Роналду
Реал Мадрид: 1- платят судьям 2- дарят подарки в открытую 3- гоняют чаи в кабине ВАР 4- безлимитки от Испанских банков 5- хозяева аппеляционного комитета 6- хозяева судейского корпуса 7- хозяева федерации футбола Испании Величайший МЧК в истории 😎
для такого списка что-то маловато выигранных чемпионатов и Классико , не находите?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий