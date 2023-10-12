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🎥 Мак Аллистера попросили выбрать лучшего полузащитника из трех топов. Алексис справился быстро — вот только произношение подвело

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Мак Аллистер пришел в гости к порталу Goal.com. Журналисты попросили аргентинца выбрать лучшего полузащитника из солидного списка: Модрич, Иньеста и Де Брюйне.

На первое место Алексис поставил Андреса, вторую строчку в топе занял Кевин, а на третьем месте оказался Лука.

Не все болельщики оценили выбор Мак Аллистер. Но более бурную реакцию вызвало то, как аргентинец произнес фамилию игрока «Мадрида». Модрич практически превратился в Мудрика!

Вот несколько комментариев под видео с Алексисом:

💭 «Бро слишком много тусовался с Месси! Может, он подумал, что его спросили о Мудрике?»

💭 «А Лука знает, что у него есть брат в «Челси»? Как забавно Мак Аллиистер произнес его фамилию!»

💭 «У этого парня никаких футбольных знаний».

💭 «Коварные журналисты! Попросили его выбрать между Иньестой, Де Брюйне и Мудриком, а на монтаже Мудрика заменили на Модрича. Бедный Алексис».

💭 «Я не согласен с его выбором, но у каждого свои футбольные предпочтения. Меня беспокоит другое: он действительно не знает, как правильно произносится фамилия обладателя «Золотого мяча», игрока, который столько раз брал ЛЧ? Невероятно».

А как бы вы распределили этих игроков? По вашему, кто лучший?

2 комментария

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Trey4rch
Очередное дно от фанатья
Ну ошибся, бывает, возможно тот же Лео мог внести смуту, ибо на каталанском он действительно модрик, ну а мак же не филолог, а футболист, как услышал так и говорит
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+1
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werley
Постоянно при упоминании фамилии Макаллистер вспоминается Гари Макаллистер. И Маккойст еще.
0
0
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