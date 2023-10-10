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🤝 «Важно сказать «стоп» в нужное время». Азар официально объявил о завершении карьеры

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Эден Азар официально объявил о завершении карьеры.

Футболист заявил об этом в соцсетях, спустя три месяца после ухода из мадридского «Реала».

«Вы должны прислушиваться к себе и сказать «стоп» в нужное время.

После 16 лет карьеры и более 700 сыгранных матчей, я решил закончить с футболом.

'You have to know when to stop': Hazard announces retirement from football at 32

Мне удалось осуществить мечту, получая удовольствие на футбольных полях по всему миру.

За свою карьеру я повстречал замечательных людей, менеджеров, тренеров, товарищей по команде, и я хотел бы особенно поблагодарить клубы, в которых я играл: «Лилль», «Челси» и «Реал Мадрид». И, очевидно, еще раз поблагодарить бельгийскую систему.

Спасибо всем людям, которые поддерживали меня не только в хорошие, но и в плохие времена: моей семье, друзьям и помощникам.

Наконец, огромное спасибо вам, моим фанатам, которые следили за мной все эти годы, за вашу поддержку в каждой из стран, где я играл.

До скорой встречи!», - написал Азар.

3 комментария

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Chistian Jadson
Замечательная карьера !!!
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Игорь Слободчиков
Как мадридист, не могу тебе сказать спасибо, Эден Азар. Удачи тебе, но не спасибо. Ты не смог показать свою игру в нашем великом клубе
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дамьен
До скорой встрече в Мак Дональдс!
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