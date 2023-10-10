🤝 «Важно сказать «стоп» в нужное время». Азар официально объявил о завершении карьеры
Эден Азар официально объявил о завершении карьеры.
Футболист заявил об этом в соцсетях, спустя три месяца после ухода из мадридского «Реала».
«Вы должны прислушиваться к себе и сказать «стоп» в нужное время.
После 16 лет карьеры и более 700 сыгранных матчей, я решил закончить с футболом.
Мне удалось осуществить мечту, получая удовольствие на футбольных полях по всему миру.
За свою карьеру я повстречал замечательных людей, менеджеров, тренеров, товарищей по команде, и я хотел бы особенно поблагодарить клубы, в которых я играл: «Лилль», «Челси» и «Реал Мадрид». И, очевидно, еще раз поблагодарить бельгийскую систему.
Спасибо всем людям, которые поддерживали меня не только в хорошие, но и в плохие времена: моей семье, друзьям и помощникам.
Наконец, огромное спасибо вам, моим фанатам, которые следили за мной все эти годы, за вашу поддержку в каждой из стран, где я играл.
До скорой встречи!», - написал Азар.
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