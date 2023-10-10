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Скандал в Италии: арбитр не поприветствовал помощницу-женщину и был дисквалифицирован

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38-летний арбитр Хуан Лука Сакки отстранен на один матч Серии А из-за инцидента перед матчем «Лечче» и «Сассуоло» (1:1).

Перед выходом на поле Сакки не поприветствовал помощницу-женщину Франческу Ди Монте. Ассистентка протянула главному арбитру руку для приветствия, но Сакки проигнорировал ее жест и пожал руку игроку «Лечче».

В Итальянской ассоциации арбитров поведение Сакки не сочли сексизмом, но все же наказали.

«Предположения о сексизме полностью исключены. Это был просто непроизвольный и неверно истолкованный жест.

Удивительно, что мы говорим о сексизме внутри ассоциации, которая сделала разрушение всех гендерных барьеров одной из своих главных целей», – сообщили в Итальянской ассоциации арбитров.

7 комментариев

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brace
Подумал: ну его нафиг, пусть лучше отстранение на 1 матч, чем снимут с должности за домогательство!
+6
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+6
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Ruscello
Странно, что матч не переиграли после такой вопиющей дискриминации
+2
0
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Cristiano Ronaldo
Как же это всё достало. Я за равенство, но феминизм разрушителен.
+4
-3
+1
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Всё знаю
Так наказали тогда за что, если это не сексизм?
+1
0
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Ignatius Riley
будто бы хотел с ней поздоровкаться, но вспомнил, что они сегодня уже виделись; а где и как - это не должно заботить Итальянскую ассоциацию арбитров))
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Дмитрий Шмелев
может он сам подумал что с девушкой так приветствоваться нельзя..или не удобно . 🤷🤷🤷
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