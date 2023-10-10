Скандал в Италии: арбитр не поприветствовал помощницу-женщину и был дисквалифицирован
Или не заметил?
38-летний арбитр Хуан Лука Сакки отстранен на один матч Серии А из-за инцидента перед матчем «Лечче» и «Сассуоло» (1:1).
Перед выходом на поле Сакки не поприветствовал помощницу-женщину Франческу Ди Монте. Ассистентка протянула главному арбитру руку для приветствия, но Сакки проигнорировал ее жест и пожал руку игроку «Лечче».
В Итальянской ассоциации арбитров поведение Сакки не сочли сексизмом, но все же наказали.
«Предположения о сексизме полностью исключены. Это был просто непроизвольный и неверно истолкованный жест.
Удивительно, что мы говорим о сексизме внутри ассоциации, которая сделала разрушение всех гендерных барьеров одной из своих главных целей», – сообщили в Итальянской ассоциации арбитров.
7 комментариев