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Тель мило поздравил Мюллера с рекордом в ЛЧ. Томас ответил в своем фирменном стиле

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Во втором туре Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Копенгаген» со счетом 2:1.

Победу Рекордмайстеру на 83-й минуте принес дуэт юного Теля и опытного Мюллера: Матис забил с передачи Томаса.

Эта встреча обогатила личную статистику Мюллера. Немец выиграл 101-й матч в Лиге чемпионов, догнав по этому показателю Касильяса. Больше побед в главном клубном турнире Европы лишь у Роналду – 115.

Тель в соцсетях трогательно поздравил одноклубника с солидным достижением, а заодно поблагодарил за поддержку:

«Приятная реакция команды, которая принесла эту важную победу! Поздравляю Томаса Мюллера с новым рекордом и ассистом! С самого первого дня, когда ты поприветствовал меня в этой команде, ты был для нас лидером. Я учусь каждый день рядом с тобой. Спасибо, легенда!»

Матис нарвался на ответ в фирменном стиле Мюллера. Томас написал: «Продолжай, амиго! Через час я надеру тебе зад на тренировке».

Юноша ответил скромно: «Увидимся позже!»

Вот такой диалог двух поколений!

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