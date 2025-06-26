Неймар в лиге отыграл за «Сантос» всего 121 минуту , при этом не отметившись результативными действиями. Бразилец, как и всегда, страдает из-за травм.

Зато в дворовом футболе он развлекается как в последний раз: Неймара определили на ворота, но даже в новой для себя роли бразилец действует по-старому – во-вратарских перчатках нападающий с мячом прошел через все поле, убирая каждого соперника.

«Сантос» продлил с Неймаром контракт до конца 2025 года, в соглашение включена опция продления. С момента возвращения в родной клуб бразилец провел во всех турнира 12 матчей, в которых забил три мяча.

Как пишет пресса, нападающий надеется, что Карло Анчелотти включит его в состав сборной Бразилии на чемпионат мира, который пройдет уже в 2026 году.

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