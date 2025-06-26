📸 Думфрис и Акунья почти подрались на КЧМ, аргентинца держали толпой. Их конфликт начался еще в 2022-м 🤯

«Интер» со счетом 2:0 обыграл «Ривер Плейт» в заключительном туре группового этапа чемпионата мира среди клубов. Аргентинцы покинули турнир, а «нерадзурри» вышли в плей-офф вместе с мексиканским «Монтерреем».

Подопечные Марсело Гальярдо были слишком эмоциональны и в итоге закончили матч с двумя удалениями, на удивление арбитр пощадил дуэт Маркоса Акуньи и Дензела Думфриса – соперники весь матч цеплялись друг к другу.

После финального свистка на поле развернулась настоящая сцена: Акунья бросился к Думфрису, которого одноклубники утащили в подтрибунку, а аргентинца, стремящегося добраться до оппонента, держали толпой.

Про толпу – вообще не шутка.

По данным Sportitalia, причина такого накала страстей – расистское оскорбление, которое Акунья допустил в адрес Думфриса. Голландец предложил аргентинцу разобраться в туннеле, но игроки обеих команд предотвратили столкновение соперников.

А журналист Танкреди Палмери сообщил, что Дензел в окружении одноклубников все же ждал Маркоса в подтрибунке.

Конфликт футболистов тянется уже давно, все началось в 2022-м году на чемпионате мира, когда Аргентина выбила Нидерланды из 1/4 турнира. Арбитр назначил спорный пенальти после фола Думфриса на Акунье, тогда многие обвиняли Маркоса в нырке.

Лео Месси реализовал одиннадцатиметровый, но голландцы смогли отыграться и довести матч до серии пенальти, где сильнее оказались подопечные Лионеля Скалони. После финального свистка некоторые победители начали издеваться над проигравшими, чем взбесили Думфриса.

Результат – разборки и красная для Думфриса, которая, впрочем, уже ничего не решала.

Ждем следующей встречи игроков.

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