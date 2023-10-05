Сын Хулио Круса − фанат Лаутаро Мартинеса. После матча с «Бенфикой» аргентинец сделал парню подарок и пообщался с отцом

Большая аргентинская семья.

После лигочемпионского матча «Интера» и «Бенфики» (1:0), который игрался на «Джузеппе Меацца», капитана нерадзурри Лаутаро Мартинеса ждала приятная встреча.

Неподалеку от выхода с поля стоял экс-форвард «Интера» Хулио Крус и его младший сын. Они ждали, когда Лаутаро освободится и подойдет к ним. Для Круса-младшего это была долгожданная встреча с кумиром, ведь весь матч он провел в футболке с десятым номером на спине.

Парень получил не только совместное фото с любимым футболистом, но и матчевую джерси с плеча игрока. Лаутаро Мартинес и Хулио Крус по-дружески перекинулись парой слов.

Крус-младший не единственный человек в семье, кто по-настоящему восхищается Лаутаро Мартинесом. Старший сын Хулио Круса, Хуан Крус, в этом сезоне перешел свободным агентом из «Банфилда» в итальянскую «Верону». Ему 24 года и он, как и отец, стал форвардом.

2 октября в очередном туре Серии А «Торино» принимал дома «Верону», а Хуан Крус вышел в стартовом составе. В интервью Radio Serie A его отец делился впечатлениями от этого события: «Очень классные ощущения. Хоть я и футболист, но не думал, что мой сын сможет стать профессионалом. Три года назад он дебютировал в Аргентине, это был еще больший удар. Я рад за него, он приехал в Серию А, где мне очень нравилось. Наверное, он больше копирует Лаутаро Мартинеса, чем меня. То, что он делает... У него в крови уже есть что-то от меня».