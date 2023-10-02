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Маленький фанат «Самсунспора» изо дня в день караулил автобус любимого клуба. Его старания на остались незамеченными

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Лучший день в жизни мальчугана.

«Самсунспор», до 2006 года регулярно выступавший в Суперлиге, последние годы упорно боролся во втором и третьем дивизионе Турции. За последние 17 лет команде лишь единожды удавалось вернуться в главный чемпионат, но по итогам сезона «красная молния» не смогла удержаться в первом дивизионе.

Весной 2023 года «Самсунспору» вновь удалось прорваться в Суперлигу, но после 6 матчей чемпионата он все равно идет на последнем месте. Однако печальные результаты команды не имеют значения для самых преданных фанатов. На днях в сети появилось видео об одном их них.

Маленький преданный поклонник «Самсунспора поджидал автобус команды каждую неделю, надеясь на гудок от водителя или минимальный знак внимания. Но его терпение было вознаграждено — в один из дней автобус остановился, и команда решила поблагодарить мальчугана за его поддержку.

К нему вышел практически весь тренерский штаб и вратари «красной молнии»: Окан Коджук и Якуб Шумски.

На память парнишке осталась футболка второго вратаря команды и безграничное море впечатлений.

Разве это не чудо?

2 комментария

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srmcr6k8rv
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Ненавидящий2.0
Очень красивая история. Детей надо делать счастливыми!
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