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Джанлуиджи Буффон готов пойти под венец с Иларией Д’Амико после шести лет помолвки💍

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Джанлуиджи Буффон помолвлен с бывшей ведущей Sky Sports Иларией Д’Амико.

Потрясающая телеведущая состоит в отношениях с победителем чемпионата мира с 2014 года.

Буффон задал тот самый вопрос еще в 2017 году, но пара отложила свадьбу до тех пор, пока голкипер не уйдет на пенсию.

После того, как Джиджи повесил бутсы на гвоздь в возрасте 45 лет, пара собирается связать себя узами брака – это произойдет будущим летом.

Итальянская ведущая Илария сначала училась на юриста, а затем начала карьеру в СМИ, добилась успеха на Sky Sports Italy. Она работала ведущей и комментатором телекомпании до 2018 года.

В последующие годы Илария продолжала работать в отрасли и даже вела собственное ток-шоу под названием «Что нового».

Илария появилась вместе с Буффоном в сериале Amazon Prime «Все или ничего: Ювентус», прежде чем он покинул клуб два года назад.

У Иларии более 55 000 подписчиков в социальных сетях, где она делится своими взглядами на все аспекты жизни.

Отношения Иларии с Буффоном начались почти десять лет назад, после того как бывший вратарь расстался с бывшей женой. Буффон ранее был женат на чешской модели Алене Середовой в течение трех лет, они расстались в 2014 году.

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