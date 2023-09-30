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«Я в этом уверен». Гвардиола высказался о скандале «Барсы» по делу Негрейры

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«Подождем и посмотрим... пусть справедливость, процесс идут. Я не видел и не читал, потому что я не в теме, но я не видел, чтобы «Барселона» действительно платила арбитру», – сказал Пеп Гвардиола на пресс-конференции».

«Я этого не видел, я этого не читал. Поэтому я хочу подождать, прежде чем высказывать мнение, потому что «Барселона» будет защищать то, что она должна делать, и тогда мы увидим.

Я уверен в том, что когда «Барселона» выигрывала, это происходило потому, что она была лучше соперника.

В этом я убежден и сейчас. Мы побеждали, потому что были намного лучше соперников. А когда не были, то не выигрывали, а проигрывали. Но правосудие решит, что произошло на самом деле».

Официально «Барселоне» предъявлены обвинения в активном взяточничестве в связи со скандалом с Негрейрой. УЕФА также ожидает вердикта суда.

Man City winning UCL could ensure Guardiola-Barcelona reunion

4 комментария

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ЧИКО
Если докажут, что оплачивали судьям, то ещё можно каким-то боком привлечь и клуб, но если будет обвинения и доказательства во взяточничестве, то должны быть наказаны те, кто дал и кто взял. При том виновных должны обязать возместить убытки клубу, так как платились деньги клуба. В этом случае клуб не причём и никто его не тронет. В нашей жизни множество примеров, когда какие-то чиновники из министерств или других организации осуждались за взятки или растраты. Их сажали в тюрьму, но при этом никто не обвинял и тем более закрывал министерство или организацию, где они работали. Доказательства подкупа судьей нет и не будет, а за взяточничество пусть сажают Бартомео. Негрейру и его сына, Росселя и всех кто причастен к этому, но наказывать клуб и тем более осквернять его из за того, что там оказались руководители подонки, никто не имеет право. Ещё раз говорю громко, чтоб услышали те которые счастливыми стали от проблем Барсы, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КЛУБУ!!! Бартомео и остальные довели клуб до критического состояния, вот и ругайте и издевайтесь над ними… ФК БАРСЕЛОНА К ЭТОМУ ОТНОШЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ!!!
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Александр Опёнышев
Переводом как будто пакистанец в подвале занимался
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