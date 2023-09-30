«Я в этом уверен». Гвардиола высказался о скандале «Барсы» по делу Негрейры
«Подождем и посмотрим... пусть справедливость, процесс идут. Я не видел и не читал, потому что я не в теме, но я не видел, чтобы «Барселона» действительно платила арбитру», – сказал Пеп Гвардиола на пресс-конференции».
«Я этого не видел, я этого не читал. Поэтому я хочу подождать, прежде чем высказывать мнение, потому что «Барселона» будет защищать то, что она должна делать, и тогда мы увидим.
Я уверен в том, что когда «Барселона» выигрывала, это происходило потому, что она была лучше соперника.
В этом я убежден и сейчас. Мы побеждали, потому что были намного лучше соперников. А когда не были, то не выигрывали, а проигрывали. Но правосудие решит, что произошло на самом деле».
Официально «Барселоне» предъявлены обвинения в активном взяточничестве в связи со скандалом с Негрейрой. УЕФА также ожидает вердикта суда.
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