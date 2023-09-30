Роналдо собрал лучшую команду в истории футбола. Бразилец не включил туда Криштиану, но эта команда и так забьет 10 голов 😱😱😱
Легендарный бразилец Роналдо составил лучшую команду на все времена – и тут есть сюрпризы.
Если линия обороны действительно выглядит безупречно, то полузащита – чересчур атакующей, ведь один Зико не будет делать в центре абсолютно все!
Интересно, что Р9 не включил в эту команду Криштиану, отдав предпочтение Лео Месси, Роналдиньо и... себе.
Впрочем, многие с удовольствием смотрели бы, как эта команда забивает тонны голов за игру даже без португальца.
Гениально,а давайте Гариннча в рамку поставим,пускай Тоже Пеле помогает,его вклад в ту сборную был космическим
Понятно, почему Мальдини он двинул в центр. Но даже в Бразилии Нилтон Сантос пользуется большим уважением, чем Роберто Карлос. Оптимально - Мальдини слева, а рядом с Беккенбауэром либо Мур, либо Фигероа или Барези.