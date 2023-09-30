Гаспачо
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Роналдо собрал лучшую команду в истории футбола. Бразилец не включил туда Криштиану, но эта команда и так забьет 10 голов 😱😱😱

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Легендарный бразилец Роналдо составил лучшую команду на все времена – и тут есть сюрпризы.

Если линия обороны действительно выглядит безупречно, то полузащита – чересчур атакующей, ведь один Зико не будет делать в центре абсолютно все!

Интересно, что Р9 не включил в эту команду Криштиану, отдав предпочтение Лео Месси, Роналдиньо и... себе.

Впрочем, многие с удовольствием смотрели бы, как эта команда забивает тонны голов за игру даже без португальца.

15 комментариев

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Glas_Bozii
Одна замена Зико на опорника - Маттеус из стареньких, Дунга из бразильцев, ну или Макелеле/Виейра эпохи Роналдо - и эта команда,действительно будет зверюгой
+7
0
+7
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Mr.mojo_risin
6 бразильцев в сборной, предпочтение отдавалось по национальному признаку, как на Евровидение)
+8
-4
+4
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Пацанчик реальный
Представляю как обалдели бы Мальдини с Беккенбауэром защищаться вдвоем в этой команде!Ну Кафу бы иногда помогал,а так вся команда бы вперед убежала!)
+8
-4
+4
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Сергей Попиралкин
Ответ Александр Молев
А в центре кто будет дережировать? Современный автобус сожрёт этот состав
я думаю что центр из Месси Марадоны и Ронни не привязаны к точным позициям. будут кружить))
+5
-1
+4
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Александр Молев
Ответ Сергей Попиралкин
я думаю что центр из Месси Марадоны и Ронни не привязаны к точным позициям. будут кружить))
Т.Е. один Зико’
Гениально,а давайте Гариннча в рамку поставим,пускай Тоже Пеле помогает,его вклад в ту сборную был космическим
+3
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+3
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Morpeh Kaspiya
No Zidane-no party...
+2
0
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Vladimir Sokolov
Ответ Mr.mojo_risin
6 бразильцев в сборной, предпочтение отдавалось по национальному признаку, как на Евровидение)
Ну, что делать, если они лучшие?
+1
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+1
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Александр Молев
А в центре кто будет дережировать? Современный автобус сожрёт этот состав
+3
-3
0
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& Co1366
Dream Team -"Вы забьёте сколько можете, мы - сколько захотим!"
0
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Real_v_dushe
Эту команду разносили бы 8-2 европейские сильные клубы, средние тоже бы обыгрывали.
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Willson MD
Марадонна центральный полузащитник, а может даже и опорник )))
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Evincive
Кройфф, Ди Стефано, Зидан - ???
Понятно, почему Мальдини он двинул в центр. Но даже в Бразилии Нилтон Сантос пользуется большим уважением, чем Роберто Карлос. Оптимально - Мальдини слева, а рядом с Беккенбауэром либо Мур, либо Фигероа или Барези.
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алексей бабенко
Ответ Игорь Климов
Бразильский феномен - Роналдо🇧🇷 очень хорошо разбирается в футболе, потому и не включил в этот список Кринжа7🇧🇫.
Но зачем то включил пеле и Зико
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