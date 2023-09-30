Роналдо собрал лучшую команду в истории футбола. Бразилец не включил туда Криштиану, но эта команда и так забьет 10 голов 😱😱😱

Легендарный бразилец Роналдо составил лучшую команду на все времена – и тут есть сюрпризы.

Если линия обороны действительно выглядит безупречно, то полузащита – чересчур атакующей, ведь один Зико не будет делать в центре абсолютно все!

Интересно, что Р9 не включил в эту команду Криштиану, отдав предпочтение Лео Месси, Роналдиньо и... себе.

Впрочем, многие с удовольствием смотрели бы, как эта команда забивает тонны голов за игру даже без португальца.