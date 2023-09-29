Знакомьтесь с Селиной Локс - девушкой с обложки Vogue и новой женой Роналдо😍

33-летняя модель Селина Локс вышла замуж за легендарного бразильца Роналдо, роскошная свадебная церемония состоялась на Ибице в минувшие выходные.

Селина стала третьей женой для футболиста, Феномен сделал ей предложение в январе этого года, а до заключения брака они состояли в отношениях семь лет.

Локс младше Роналдо на 14 лет и является одной из самых востребованных моделей Бразилии, а также успешной бизнесвумен — девушка продвигает собственный бренд косметики Celina Locks Beauty.

Роналдо повезло с такой красоткой!