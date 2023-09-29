Гаспачо
Блог

Знакомьтесь с Селиной Локс - девушкой с обложки Vogue и новой женой Роналдо😍

Роналдо Роналдо
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

33-летняя модель Селина Локс вышла замуж за легендарного бразильца Роналдо, роскошная свадебная церемония состоялась на Ибице в минувшие выходные.

Селина стала третьей женой для футболиста, Феномен сделал ей предложение в январе этого года, а до заключения брака они состояли в отношениях семь лет.

Локс младше Роналдо на 14 лет и является одной из самых востребованных моделей Бразилии, а также успешной бизнесвумен — девушка продвигает собственный бренд косметики Celina Locks Beauty.

Роналдо повезло с такой красоткой!

 

 

 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фархад Касимханов
если честно как модель не тянет , не красотка .Если просто как девушка нормальная,милая
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rule1
Зубастик Роналдо лучшее что было в футболе !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aya
Нетипичная "модель", нравится!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vadyan63
Роналдо здорового человека
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий