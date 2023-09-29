Болельщики «Реала» собрали сборную лучших игроков «Барсы» за последние 20 лет - получился очень неожиданный состав😱

Вы удивитесь.

Вот какой состав выбрали фанаты Мадрида.

Разумеется, все дело во вчерашних новостях. По информации El Debate и других испанских СМИ, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением.

Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

Позиция суда заключается в том, что ни одно должностное лицо не может получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих обязанностей. Судья опирается на схожие прецеденты из практики Верховного суда.