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«Мадрид» создает невыносимые условия для судей». Генеральный директор «Атлетико» раскритиковал поведение «Реала»

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Хавьер Альберола Рохас
Футбол Футбол

В его словах есть правда.

После мадридского дерби клубный канал «Мадрида» Real Madrid TV опубликовал видеоподборку ошибок главного арбитра матча Хавьера Альберолы Рохаса. Таким образом в клубе решили напомнить о том, как много он допускал неточностей, повлиявших, по мнению «сливочных», на игру и результат.

Это не первый случай, когда руководство «Мадрида» через официальные ресурсы делает странные вещи. В этом сезоне клуб несколько раз публиковал различные подборки, активно изображая из себя жертв судейского произвола.

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль не выдержал и высказался: «Мадрид» создает невыносимые условия для судей. Судья все делает правильно, все аналитики согласны с этим, но клуб продолжает атаковать их. Аргументы, которые они используют для нападок на арбитров, были бы смехотворны, не будь эта ситуация настолько серьезной, что влияет на ход соревнований.

И если бы игрок «Атлетико» нанес травму игроку «Мадрида» в результате жесткого захвата, мы бы больше ни о чем не говорили».

В этом сезоне игроки «королевского клуба» получили 22 желтые карточки и ни одной красной. В ворота клуба не ставили пенальти, а сам «Реал» пробил один.

2 комментария

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БЕКБЕРГАН
Ты просто напиши я фанат барси и все остальное писать не надо ми все сами поймём фанати клуба Негрейро кроме чушьа в сторону Реала нечего правого не пишет хотя весь мир видит что происходит в поле.
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