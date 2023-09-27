Надеются на опыт шведа.

По информации Calciomercato президент клуба Паоло Скарони уже общался со Златаном на предмет возвращения в клуб. Издание GoalGlobal утверждает, что речь идет о возобновлении карьеры, но возможно Ибрагимовича заинтересует административная работа.

Косвенно эту информацию подтверждает и то, что недавно швед был замечен на базе клуба.

А также на трибунах во время матча Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».