Новость-молния из «Милана» ⚡️⚡️⚡️ Клуб пытается уговорить Златана Ибрагимовича возобновить карьеру
Надеются на опыт шведа.
По информации Calciomercato президент клуба Паоло Скарони уже общался со Златаном на предмет возвращения в клуб. Издание GoalGlobal утверждает, что речь идет о возобновлении карьеры, но возможно Ибрагимовича заинтересует административная работа.
Косвенно эту информацию подтверждает и то, что недавно швед был замечен на базе клуба.
А также на трибунах во время матча Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».
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