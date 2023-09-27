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Новость-молния из «Милана» ⚡️⚡️⚡️ Клуб пытается уговорить Златана Ибрагимовича возобновить карьеру

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Надеются на опыт шведа.

По информации Calciomercato президент клуба Паоло Скарони уже общался со Златаном на предмет возвращения в клуб. Издание GoalGlobal утверждает, что речь идет о возобновлении карьеры, но возможно Ибрагимовича заинтересует административная работа.

Косвенно эту информацию подтверждает и то, что недавно швед был замечен на базе клуба.

А также на трибунах во время матча Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

6 комментариев

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Слава_ВладиСлава
Каладзе и Щевченко позвоните, там Гаттузо был не против вроде! И Мальдини вроде без дела сидит! Да, еще Гуллит с Райкардом звонка ждут! 🤣
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Hella black
💣 Давай Златан
+3
-2
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Butkin
На сезон сил у него вполне хватит. Пусть возвращается!
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Funny lepka
Император вернется!?
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Роман
В 50 лет еще позовите. Пусть в роль спортивного директора или помощника тренера вживается.
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прощай Роналду
Ответ Hella black
💣 Давай Златан
Надо показать Лаутаро кто здесь батя)
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