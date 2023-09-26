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🤔 «Если я снова выиграю, то это будет мой последний срок в роли главы Ла Лиги». Хавьер Тебас уверен, что в 2027 году покинет свой пост

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Хавьер Тебас
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Хавьер Тебас подтвердил свое намерение снова баллотироваться на пост президента Ла Лиги. Тем не менее, он утверждает, что эта часть его жизни скоро закончится.

Tebas reveals when exactly he plans to quit as La Liga president

«Я уже сказал, что не останусь на этом посту, когда мне исполнится 65 лет. Сейчас мне 61.

Если я снова выиграю выборы, то это будет мой последний срок в роли главы Ла Лиги. У меня есть обязательства с несколькими клубами», - добавил босс Ла Лиги.

Напомним, что Тебас впервые был избран президентом в 2013 году.

2 комментария

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f0mk4
Знаем мы тут одного, который тоже собирался уходить, но никак не уйдет
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