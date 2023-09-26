Хавьер Тебас подтвердил свое намерение снова баллотироваться на пост президента Ла Лиги. Тем не менее, он утверждает, что эта часть его жизни скоро закончится.

«Я уже сказал, что не останусь на этом посту, когда мне исполнится 65 лет. Сейчас мне 61.

Если я снова выиграю выборы, то это будет мой последний срок в роли главы Ла Лиги. У меня есть обязательства с несколькими клубами», - добавил босс Ла Лиги.

Напомним, что Тебас впервые был избран президентом в 2013 году.