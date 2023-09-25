Сообщается, что Неймар потребовал отстранить Жорже Жезуша от должности тренера «Аль-Хилаля» после ссоры в раздевалке.

Во время летнего трансферного окна Неймар переехал в Саудовскую Аравию за 90 миллионов евро. Пока бразилец провел три матча за новую команду и сделал две результативные передачи.

Сообщается, что после ничьей 1:1 против «Навбахора Намангана» Жезуш раскритиковал нападающего, чем Неймар остался недоволен.

По сообщению испанского Mundo Deportivo, Неймар хочет, чтобы клуб уволил тренера после того, как тот сделал ему строгий выговор за некачественную игру. Утверждается, что руководство клуба встретилось с агентом Жезуша и предупредило его о возможности расторжения контракта, если результативность команды не улучшится в ближайшем будущем.