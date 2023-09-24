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📹«Винисиус − великий игрок, и он доказывает это в «Барселоне». Президент «Атлетико» напрочь перепутал игроков 😳

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Энрике Сересо
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С кем не бывает.

Перед мадридским дерби журналисты пообщались с президентом «Атлетико» Энрике Сересо. Во время беседы он выдал аналитику, перепутав игроков.

«Винисиус − фантастический игрок. Он доказывает это в «Барселоне». У нас он не смог адаптироваться, еще не был готов, но не забывайте, что он все еще наш игрок», − заявил Сересо.

Если вам кажется, что это фейк или кто-то плохо услышал слова руководителя «Атлетико», то нет. Есть даже видео подтверждение. Этот неловкий момент снимался на телефон (отметка 0:50).

По какой-то причине Сересо перепутал Винисиуса и Жоау Феликса, которого его клуб отдал в аренду «Барселоне».

Португалец недавно отправился в каталонский клуб, который он назвал своим любимым. С первых матчей Феликс делает все, чтобы по итогам сезона «Барселона» его выкупила. В первых трех матчах за новый клуб он забил три гола и отдал одну голевую передачу.

7 комментариев

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Fridman 2315
Друг Байдена)
+15
-3
+12
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Alexlagodny
Мужик не закусывает)))
+7
0
+7
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Emilpers88
Перебрал маленько, а завтра понедельник, день тяжелый
+4
0
+4
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yarmuck
С кем не бывает)
0
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Нефанатик
Просто для президента клуба Феликс это актив, а не что то большее, пусть для деток это и предмет обожания.
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Валерий Рзянин
А Смолов как за Реал играет... мммм..
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barca1899messi
Ответ Fridman 2315
Друг Байдена)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ты сделал мой день этим комментарием🤣🤣🤣
+1
-1
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