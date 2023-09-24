7 комментариев

С кем не бывает.

Перед мадридским дерби журналисты пообщались с президентом «Атлетико» Энрике Сересо. Во время беседы он выдал аналитику, перепутав игроков.

«Винисиус − фантастический игрок. Он доказывает это в «Барселоне». У нас он не смог адаптироваться, еще не был готов, но не забывайте, что он все еще наш игрок», − заявил Сересо.

Если вам кажется, что это фейк или кто-то плохо услышал слова руководителя «Атлетико», то нет. Есть даже видео подтверждение. Этот неловкий момент снимался на телефон (отметка 0:50).

По какой-то причине Сересо перепутал Винисиуса и Жоау Феликса, которого его клуб отдал в аренду «Барселоне».

Португалец недавно отправился в каталонский клуб, который он назвал своим любимым. С первых матчей Феликс делает все, чтобы по итогам сезона «Барселона» его выкупила. В первых трех матчах за новый клуб он забил три гола и отдал одну голевую передачу.