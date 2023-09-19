Этим летом клубы Лиги чемпионов потратили более 3 миллиардов евро на укрепление состава.

Давайте посмотрим, кто из 32-х сильнейших клубов Европы потратил больше всего прошедшим летом.

1. «ПСЖ» - €241,1 млн.

1. «Манчестер Сити» — €241,1 млн.

3. «Арсенал» — €234,9 млн.

4. «Манчестер Юнайтед» — €206,7 млн.

5. «Бавария Мюнхен» — €155 млн.

6. «Ньюкасл» — €153,2 млн.

7. «Лейпциг» — €152,5 млн.

8. «Реал Мадрид» — €129,5 млн.

9. «Милан» — €114 млн.

10. «Наполи» — €104 млн.

11. «Бенфика» — €69 млн.

12. «Интер» — €64,2 млн.

13. «Ланс» - €63,9 млн.

14. «Дортмунд» — €62 млн.

15. «ПСВ» — €53,5 млн.

16. «Лацио» — €37,2 млн.

17. «Фейеноорд» — €37,2 млн.

18. «Атлетико Мадрид» — €33,7 млн.

19. «Порту» — €33,4 млн.

20. «Севилья» — €32 млн.

21. «Унион» — €32 млн.

22. «Зальцбург» — €30,3 млн.

23. «Галатасарай» — 29,2 млн.

24. «Селтик» — €22,3 млн.

25. «Брага» — €17,8 млн.

26. «Сосьедад» — €17,4 млн.

27. «Црвена Звезда» — €12,4 млн.

28. «Шахтер» - €12 млн.

29. «Антверпен» — €10,5 млн.

30. «Копенгаген» — €8 млн.

31. Янг Бойз — €3,9 млн.

32. «Барселона» — €3,4 млн.