😱 Клубы ЛЧ потратили летом больше трех миллиардов евро на трансферы! Топ-10 - больше 100 млн, «Барселона» - последняя
Этим летом клубы Лиги чемпионов потратили более 3 миллиардов евро на укрепление состава.
Давайте посмотрим, кто из 32-х сильнейших клубов Европы потратил больше всего прошедшим летом.
1. «ПСЖ» - €241,1 млн.
1. «Манчестер Сити» — €241,1 млн.
3. «Арсенал» — €234,9 млн.
4. «Манчестер Юнайтед» — €206,7 млн.
5. «Бавария Мюнхен» — €155 млн.
6. «Ньюкасл» — €153,2 млн.
7. «Лейпциг» — €152,5 млн.
8. «Реал Мадрид» — €129,5 млн.
9. «Милан» — €114 млн.
10. «Наполи» — €104 млн.
11. «Бенфика» — €69 млн.
12. «Интер» — €64,2 млн.
13. «Ланс» - €63,9 млн.
14. «Дортмунд» — €62 млн.
15. «ПСВ» — €53,5 млн.
16. «Лацио» — €37,2 млн.
17. «Фейеноорд» — €37,2 млн.
18. «Атлетико Мадрид» — €33,7 млн.
19. «Порту» — €33,4 млн.
20. «Севилья» — €32 млн.
21. «Унион» — €32 млн.
22. «Зальцбург» — €30,3 млн.
23. «Галатасарай» — 29,2 млн.
24. «Селтик» — €22,3 млн.
25. «Брага» — €17,8 млн.
26. «Сосьедад» — €17,4 млн.
27. «Црвена Звезда» — €12,4 млн.
28. «Шахтер» - €12 млн.
29. «Антверпен» — €10,5 млн.
30. «Копенгаген» — €8 млн.
31. Янг Бойз — €3,9 млн.
32. «Барселона» — €3,4 млн.
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