📹В кельнском соборе для болельщиков ежегодно проводят фанатскую мессу. Она традиционно заканчивается исполнением гимна «Кельна»
Красота дня.
У клуба тесная связь с католическим собором Кельна: он даже изображен на эмблеме одноименной команды.
Собираться в местной достопримечательности на предсезонную мессу стало традицией для болельщиков «Кельна». Они надевают на себя клубную атрибутику − от шарфов до маек − берут флаги и отправляются в католический храм.
После богослужения все прихожане, в том числе и священник, исполняют гимн любимого клуба. Традиция точно работает, так как «Кельн» сохраняет место в Бундеслиге вот уже пять лет.
А так выглядела фанатская месса перед сезоном-2016/17 − одним из самых успешных для команды за долгие годы. Тогда «Кельн» занял пятое место в Бундеслиге и вышел в Лигу Европы.
Футбол в Кельне сродни религии. Местный стадион «Рейн Энерги» на домашних матчах всегда переполнен и окрашивается в традиционные белые и красные цвета. Так выглядит исполнение клубного гимна перед матчем первого тура Бундеслиги сезона-2022/23 против «Шальке» (3:1).
Кельнский католический собор занимает третье место в списке самых высоких церквей мира − 157 метров. Этот яркий образец готического стиля был заложен еще в 1248 году, а достроен только к 1880. В годы Второй мировой войны во время бомбардировок Кельна авиацией союзников весь город практически был уничтожен, но собор уцелел, так как выполнял важный географический ориентир.
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