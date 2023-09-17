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📹В кельнском соборе для болельщиков ежегодно проводят фанатскую мессу. Она традиционно заканчивается исполнением гимна «Кельна»

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Красота дня.

У клуба тесная связь с католическим собором Кельна: он даже изображен на эмблеме одноименной команды.

Собираться в местной достопримечательности на предсезонную мессу стало традицией для болельщиков «Кельна». Они надевают на себя клубную атрибутику − от шарфов до маек − берут флаги и отправляются в католический храм.

После богослужения все прихожане, в том числе и священник, исполняют гимн любимого клуба. Традиция точно работает, так как «Кельн» сохраняет место в Бундеслиге вот уже пять лет.

А так выглядела фанатская месса перед сезоном-2016/17 − одним из самых успешных для команды за долгие годы. Тогда «Кельн» занял пятое место в Бундеслиге и вышел в Лигу Европы.

Футбол в Кельне сродни религии. Местный стадион «Рейн Энерги» на домашних матчах всегда переполнен и окрашивается в традиционные белые и красные цвета. Так выглядит исполнение клубного гимна перед матчем первого тура Бундеслиги сезона-2022/23 против «Шальке» (3:1).

Кельнский католический собор занимает третье место в списке самых высоких церквей мира − 157 метров. Этот яркий образец готического стиля был заложен еще в 1248 году, а достроен только к 1880. В годы Второй мировой войны во время бомбардировок Кельна авиацией союзников весь город практически был уничтожен, но собор уцелел, так как выполнял важный географический ориентир.

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