19 комментариев

Споры о том, кто является величайшим футболистом всех времен до сих пор не утихают.

В попытке дать однозначный ответ британское издание Mirror использовало инновационную технологию искусственного интеллекта ChatGPT, который назвал 10 величайших футболистов всех времен.

Вот результаты:

1. Пеле – бразильская легенда, выигравшая три чемпионата мира и забившая более 1000 голов за клуб и сборную.

2. Диего Марадона – легендарный дриблер, выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины в 1986 году и добился огромного успеха в Европе.

3. Лионель Месси – каждый футбольный фанат XXI века может подтвердить величие Лео. Как и Марадона, Месси привел Аргентину к победе на чемпионате мира и выиграл семь Золотых мячей – больше, чем любой игрок за всю историю футбола.

4. Криштиану Роналду – португалец не попал в тройку лучших, несмотря на свои пять Золотых мячей и более 800 голов за клуб и сборную.

5. Йохан Кройфф – голландская легенда, выступавшая за «Аякс» и «Барсу». В отличие от других в этом списке, он никогда не выигрывал международных трофеев.

6. Альфредо Ди Стефано – легенда «Реала» и Аргентины. Он забил более 300 голов за «Мадрид» и пять раз выиграл Лигу чемпионов еще в 50-х и начале 60-х годов.

7. Франц Беккенбауэр – немецкая легенда, единственный защитник в списке, добившийся огромного успеха в составе «Баварии» и Германии еще в 70-х годах.

8. Зинедин Зидан - легенда Франции переосмыслил роль полузащитника, приведя Францию к победе на чемпионате мира в 1998 году. Зизу выиграл Золотой мяч, а также множество трофеев в составе «Реала» и «Ювентуса».

9. Джордж Бест – герой «Манчестер Юнайтед» в свои лучшие дни забивал шесть голов за игру. Он стал одним из первых английских футболистов, выигравших Золотой мяч.

10. Ференц Пушкаш – венгерский нападающий был неудержим перед воротами соперников во времена своего расцвета: он забил 625 голов за клуб и 84 гола за свою сборную. Он остается вечной легендой «Реала», забив 242 гола за клуб.

Согласны с выбором искусственного интеллекта? Кого не хватает в списке?