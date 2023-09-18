19 комментариев

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ChatGPT назвал 10 лучших футболистов всех времен: Месси опередили две легенды

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Лионель Месси Лионель Месси
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Споры о том, кто является величайшим футболистом всех времен до сих пор не утихают.

В попытке дать однозначный ответ британское издание Mirror использовало инновационную технологию искусственного интеллекта ChatGPT, который назвал 10 величайших футболистов всех времен.

Вот результаты:

1. Пеле – бразильская легенда, выигравшая три чемпионата мира и забившая более 1000 голов за клуб и сборную.

2. Диего Марадона – легендарный дриблер, выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины в 1986 году и добился огромного успеха в Европе.

3. Лионель Месси – каждый футбольный фанат XXI века может подтвердить величие Лео. Как и Марадона, Месси привел Аргентину к победе на чемпионате мира и выиграл семь Золотых мячей – больше, чем любой игрок за всю историю футбола.

4. Криштиану Роналду – португалец не попал в тройку лучших, несмотря на свои пять Золотых мячей и более 800 голов за клуб и сборную.

5. Йохан Кройфф – голландская легенда, выступавшая за «Аякс» и «Барсу». В отличие от других в этом списке, он никогда не выигрывал международных трофеев.

6. Альфредо Ди Стефано – легенда «Реала» и Аргентины. Он забил более 300 голов за «Мадрид» и пять раз выиграл Лигу чемпионов еще в 50-х и начале 60-х годов.

7. Франц Беккенбауэр – немецкая легенда, единственный защитник в списке, добившийся огромного успеха в составе «Баварии» и Германии еще в 70-х годах.

8. Зинедин Зидан - легенда Франции переосмыслил роль полузащитника, приведя Францию к победе на чемпионате мира в 1998 году. Зизу выиграл Золотой мяч, а также множество трофеев в составе «Реала» и «Ювентуса».

9. Джордж Бест – герой «Манчестер Юнайтед» в свои лучшие дни забивал шесть голов за игру. Он стал одним из первых английских футболистов, выигравших Золотой мяч.

10. Ференц Пушкаш – венгерский нападающий был неудержим перед воротами соперников во времена своего расцвета: он забил 625 голов за клуб и 84 гола за свою сборную. Он остается вечной легендой «Реала», забив 242 гола за клуб.

Согласны с выбором искусственного интеллекта? Кого не хватает в списке?

 

19 комментариев

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Someone from Internet
Хоть я и негативно отношусь к мессибоям, но объективно Месси должен быть #1! Хотя мб не совсем целесообразно сравнивать игроков разных эпох.
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Александр Северный
выкиньте этот металлолом на свалку. не может быть Марадона выше Месси. он до ЧМ был на три головы выше, а теперь с ним на 10.
+7
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John Doe
Новость вообще огонь, особенно для тех, кто хоть раз чатжпт пользовался. Миррор и Спортс - братья навек!
+2
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Hella black
Без Феномена R9 этот чат можно сворачивать
+1
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Рамис Гилязетдинов
Ответ John Doe
Новость вообще огонь, особенно для тех, кто хоть раз чатжпт пользовался. Миррор и Спортс - братья навек!
Согласен. Учитывая что основывается он на количестве упоминаний и информации в сети, звезды прошлого все равно весомее получаются при анализе
+1
0
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Domian
Ответ BillShen
Марадоне в его карьере ноги отрывали так, как Месси даже не снилось. В моменте и в том футболе Марадона был идолом и Легендой - сравнивать нельзя - это разные эпохи, но значимость Армандыча несравнимо выше Месси.
Как ты определила значимость Армандо, что она выше?)
Потому что тебе так хочется?
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Kanonir152
Ответ BillShen
Марадоне в его карьере ноги отрывали так, как Месси даже не снилось. В моменте и в том футболе Марадона был идолом и Легендой - сравнивать нельзя - это разные эпохи, но значимость Армандыча несравнимо выше Месси.
"Сравнивать нельзя"
"значимость Армандыча несравнимо выше Месси"
Понятно)) умеете срать в свои же тапки в ходе аргументации.
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Vezdexodof
Едва прочитав заголовок,подумал про Джорджа Беста... ))
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cektor
более 1000 голов Пеле .... у меня пацаны во дворе каждый по столько забивает
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GloryReal
4 игрока Реала в списке. Нормально.
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VERBLYUD
Марадона не соперник для Месси. По игре они оба были гениями, но если сравнивать их еще по статистике, трофеям и индивидуальным достижениям, то Месси в космосе.
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Hella black
Ответ Domian
Как ты определила значимость Армандо, что она выше?) Потому что тебе так хочется?
Потому что он так себе 😕 наблюдатель
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Domian
Ответ Hella black
Потому что он так себе 😕 наблюдатель
Месси опередил Диего по всем показателям в разы.
Те, кто как то пытаются Марадону поставить выше, делают это по простой причине - Диего их молодость и ностальгия.
Других причин нет.
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Hella black
Ответ Domian
Месси опередил Диего по всем показателям в разы. Те, кто как то пытаются Марадону поставить выше, делают это по простой причине - Диего их молодость и ностальгия. Других причин нет.
Старпёры получаются 😎
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Hella black
Ответ almaz___________________
бразильская легенда аргентинская легенда голландская легенда а величие Месси может подтвердить любой фанат футбола 21века а Роналду просто португалец даже в мелочах опускаете его статус
Алмази он сам себя возвёл в ранг великих,от седого и реакция у общественности такая
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