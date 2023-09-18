Экс-глава Испанской футбольной ассоциации Луис Рубьялес продает свою роскошную двухуровневую квартиру в Мадриде после скандала с поцелуем с футболисткой Дженни Эрмосо.

Квартира, стоимостью 1,2 миллиона фунтов была выставлена на продажу, поскольку Рубиалесу грозят растущие юридические счета и увеличения алиментов его бывшей жене и детям. По данным El Mundo, бывший глава Федерации футбола Испании должен платить двойные алименты на своих дочерей поскольку его бывшая жена выиграла против него иск.

Рубиалес развелся в 2013 году, и теперь ему приходится платить по 800 евро в месяц за каждую из трех дочерей – еще один финансовый удар.

Ранее в этом месяце футболистка Джени Эрмосо - жертва поцелуя возбудила официальное уголовное дело против Рубиалеса, поскольку опальный глава ФА продолжает настаивать на своей невиновности в каких-либо правонарушениях.