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Опозоренный бывший глава Федерации футбола Испании продает роскошную квартиру после скандала с поцелуем

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Экс-глава Испанской футбольной ассоциации Луис Рубьялес продает свою роскошную двухуровневую квартиру в Мадриде после скандала с поцелуем с футболисткой Дженни Эрмосо.

Квартира, стоимостью 1,2 миллиона фунтов была выставлена на продажу, поскольку Рубиалесу грозят растущие юридические счета и увеличения алиментов его бывшей жене и детям. По данным El Mundo, бывший глава Федерации футбола Испании должен платить двойные алименты на своих дочерей поскольку его бывшая жена выиграла против него иск.

Рубиалес развелся в 2013 году, и теперь ему приходится платить по 800 евро в месяц за каждую из трех дочерей – еще один финансовый удар.

Ранее в этом месяце футболистка Джени Эрмосо - жертва поцелуя возбудила официальное уголовное дело против Рубиалеса, поскольку опальный глава ФА продолжает настаивать на своей невиновности в каких-либо правонарушениях.

3 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
Он научил нас не целовать кого-то без его/ее ведома
+2
0
+2
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Mike
Катерина Погорельцева, можно не ставить запятые там, где их ставить не надо?
+1
0
+1
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Hella black
Дизлайк от Брежнева вам 👎🏼
0
0
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