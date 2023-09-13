20 комментариев

Сэр Алекс Фергюсон без сомнений прошел футбол, но его мнение о том, что Лионель Месси не сможет «сделать это в холодную дождливую ночь в Стоке», в 2023 году заиграло новыми красками.

Легенда «Ман Юнайтед» однажды заявил, что, Месси не сможет «забить хет-трик» за «Миллуол» или «Донкастер Роверс», в отличие от Криштиану Роналду.

В 2015-м в интервью BBC Фергюсон отметил, что физическая универсальность Роналду делает его лучшим футболистом в целом, и Месси будет трудно добиться успеха вдали от «Барселоны».

«Роналду может играть за «Миллуолл», «Куинз Парк Рейнджерс», за любой другой клуб, за «Донкастер Роверс», и забить хет-трик. Я не уверен, что Месси сможет это сделать.

Потому что у Роналду две рабочие ноги, он быстр, отлично играет в воздухе, смел... Месси, конечно, смелый. Но я думаю, что Месси – игрок «Барселоны» - понимаете, о чем я?».

Спустя восемь лет Месси доказал не только то, что может блистать вдали от привычного и комфортного «Камп Ноу», но и то, что он может тащить среднюю команду на высоком уровне – речь про Аргентину на чемпионате мира-2022.