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В 2015-м Фергюсон унизил Месси одной фразой. Сэр Алекс всегда любил Роналду, но сейчас его слова далеки от реальности

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Сэр Алекс Фергюсон без сомнений прошел футбол, но его мнение о том, что Лионель Месси не сможет «сделать это в холодную дождливую ночь в Стоке», в 2023 году заиграло новыми красками.

Легенда «Ман Юнайтед» однажды заявил, что, Месси не сможет «забить хет-трик» за «Миллуол» или «Донкастер Роверс», в отличие от Криштиану Роналду.

В 2015-м в интервью BBC Фергюсон отметил, что физическая универсальность Роналду делает его лучшим футболистом в целом, и Месси будет трудно добиться успеха вдали от «Барселоны».

«Роналду может играть за «Миллуолл», «Куинз Парк Рейнджерс», за любой другой клуб, за «Донкастер Роверс», и забить хет-трик. Я не уверен, что Месси сможет это сделать.

Потому что у Роналду две рабочие ноги, он быстр, отлично играет в воздухе, смел... Месси, конечно, смелый. Но я думаю, что Месси – игрок «Барселоны» - понимаете, о чем я?».

Sir Alex Ferguson once said Lionel Messi wouldn't be able to score a hat-trick for Doncaster, unlike Cristiano Ronaldo

Спустя восемь лет Месси доказал не только то, что может блистать вдали от привычного и комфортного «Камп Ноу», но и то, что он может тащить среднюю команду на высоком уровне – речь про Аргентину на чемпионате мира-2022.

20 комментариев

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Kanonir152
Ответ Игорь Климов
Фергюсон конечно великий тренер, но в этом его нелепом восхвалении этого Кринжа7, и в приуменьшении величия Лео Месси, он выглядит просто смешным.
Восхваления Месси под каждым постом тоже выглядят смешно
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Ignat Tikhanin
Ох уж эти кликбейтные заголовки «Фергюсон унизил Месси...». В результате просто сравнение Криштиану и Месси, где всё выглядит логичным. Роналду действительно физически развит намного сильнее, чем Лионель. И я думаю, что своей фразой Сэр Алекс хотел подчеркнуть именно тот факт, что его тело наиболее приспособлено к андеграудному английскому футболу.

Вот и всё.
+16
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Yri Yrov
средняя команда Аргентина?😂😂
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Kanonir152
А в чем новость то, автор? Месси раньше за Аргентину не играл или хет-трик за Донкастер забил?
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MXMVS
Аргентина - средняя команда, просто обхохочешься))), арги это всегда одни из мастодонтов на каждом ЧМ вместе с бразилами и топ-5 Европы, у этих сборных целые составы звезд
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kaviknat
Ответ Ignat Tikhanin
Ох уж эти кликбейтные заголовки «Фергюсон унизил Месси...». В результате просто сравнение Криштиану и Месси, где всё выглядит логичным. Роналду действительно физически развит намного сильнее, чем Лионель. И я думаю, что своей фразой Сэр Алекс хотел подчеркнуть именно тот факт, что его тело наиболее приспособлено к андеграудному английскому футболу. Вот и всё.
Ну а как же без накидывания на вентилятор? Без этого авторы спортса никак не могут
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Josep
Не совсем корректное сравнение. Аргентина-то как раз на этом ЧМ была с самым сбалансированным составом за много лет. А вот то, как Лео преобразил Майями, вот это показатель. последняя команда забирает кубки, летит вверх по таблице и ещё не ясно где остановится, может и чемпионом станет. а Криро же кое-как пыжится, выдавливая из себя по капле голы в пустые, да пенали, при том, что на него вся команда играет.. В общем, недальновидное высказывание САФа.
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Он саМый
Что за бред в последнем абзаце?
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ѢѢ
Это один из самых глупых вопросов, которые я когда-либо слышал в своей жизни. Маскерано
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Atash Yoldashow
Ответ Ignat Tikhanin
Ох уж эти кликбейтные заголовки «Фергюсон унизил Месси...». В результате просто сравнение Криштиану и Месси, где всё выглядит логичным. Роналду действительно физически развит намного сильнее, чем Лионель. И я думаю, что своей фразой Сэр Алекс хотел подчеркнуть именно тот факт, что его тело наиболее приспособлено к андеграудному английскому футболу. Вот и всё.
Ты внимательно перечитай тогда))
«Месси игрок Барселоны, понимаете о чем я ?»
То есть он этим хотел сказать что, Месси без барсы не заиграет)) а это так ?
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Ложный Латераль
Ответ Rule1
А вот состав Сборной Португалии : Руи Патрисио,Жоау Канселу,Нуну Мендеш,Рубен Диаш,Нелсон Семеду,Пепе,Бруну Фернандеш,Бернарду Силва,Рафаэль Леау,Рубен Невеш,Диого Жота,Жоау Феликс,Жоау Пальинья,Данилу Перейра,Витинья,Жоао Марио,Педро Нету,Гонсало Гедеш
Фанаты Месси знают состав Португалии лучше, чем состав Аргентины) Ничего удивительного
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Антон Киселёв
Ответ Rule1
До победы в Кубке Мира какие там звёзды были ? МакАллистер,Энцо,Хулиан Альварес,Эми Мартинез,Тальяфико,Монтиель,ДеПоль,Науель Молина,Эксекиель Паласиос ? Кто из этих игроков основы был звездой до победы ? Или наличие Ди Марии это для вас всё,одни звёзды ?! Аргентина была когда то наводящей ужас,полной звёзд. Но не этот состав,до победы в Кубке Мира
А сколько звёзд можно насчитать в обоих полуфиналах ЧМ в принципе? Мбаппе, Гризманн, Варан, Модрич, Ди Мария, Месси... Это слабенький турнир на фоне ЛЧ
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Rule1
Ответ Антон Киселёв
А сколько звёзд можно насчитать в обоих полуфиналах ЧМ в принципе? Мбаппе, Гризманн, Варан, Модрич, Ди Мария, Месси... Это слабенький турнир на фоне ЛЧ
В одной сборной Франции звёзд на два финала ЛЧ любого созыва
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ModestBoy
Ответ MXMVS
Аргентина - средняя команда, просто обхохочешься))), арги это всегда одни из мастодонтов на каждом ЧМ вместе с бразилами и топ-5 Европы, у этих сборных целые составы звезд
Так чё там, расскажи, какие признанные звёзды были в сборной Аргентины до ЧМ 2022? Кроме старичка Ди Марии?
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stanvixx
Ответ Yri Yrov
средняя команда Аргентина?😂😂
Скорее всего всё-таки речь об Интере Майами. Начали за здравие - кончили за упокой ))
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