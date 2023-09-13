20 комментариев

В 2015-м Фергюсон унизил Месси одной фразой. Сэр Алекс всегда любил Роналду, но сейчас его слова далеки от реальности
Сэр Алекс Фергюсон без сомнений прошел футбол, но его мнение о том, что Лионель Месси не сможет «сделать это в холодную дождливую ночь в Стоке», в 2023 году заиграло новыми красками.
Легенда «Ман Юнайтед» однажды заявил, что, Месси не сможет «забить хет-трик» за «Миллуол» или «Донкастер Роверс», в отличие от Криштиану Роналду.
В 2015-м в интервью BBC Фергюсон отметил, что физическая универсальность Роналду делает его лучшим футболистом в целом, и Месси будет трудно добиться успеха вдали от «Барселоны».
«Роналду может играть за «Миллуолл», «Куинз Парк Рейнджерс», за любой другой клуб, за «Донкастер Роверс», и забить хет-трик. Я не уверен, что Месси сможет это сделать.
Потому что у Роналду две рабочие ноги, он быстр, отлично играет в воздухе, смел... Месси, конечно, смелый. Но я думаю, что Месси – игрок «Барселоны» - понимаете, о чем я?».
Спустя восемь лет Месси доказал не только то, что может блистать вдали от привычного и комфортного «Камп Ноу», но и то, что он может тащить среднюю команду на высоком уровне – речь про Аргентину на чемпионате мира-2022.
Вот и всё.
«Месси игрок Барселоны, понимаете о чем я ?»
То есть он этим хотел сказать что, Месси без барсы не заиграет)) а это так ?