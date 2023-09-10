Новак Джокович, завоевал свой 24-й титул Большого шлема в воскресенье, 10 сентября, обыграв Даниила Медеведева в финале Открытого чемпионата США, всегда был большим поклонником футбола. Поэтому, когда его спросили о звездах футбола, с которыми он хотел бы сразиться на корте, 36-летний футболист не сомневался и назвал несколько знаковых имен.

«Ух ты, это сложный вопрос. Я не смогу выбрать одного. Ибрагимович — мой дорогой друг, поэтому я хотел бы сыграть с ним и, конечно же, с Месси, Роналду и ребятами постарше — с Батистутой», - заявил Новак.

В 2023 году Новаку Джоковичу удалось выйти в финал всех четырёх турниров Большого шлема, выиграв в итоге три из них. На Открытом чемпионате Австралии по теннису он победил Стефаноса Циципаса, свой второй мейджор в сезоне Новак взял после победы над Каспером Руудом в финале Открытого чемпионата Франции. Джокович проиграл Карлосу Алькарасу в финале Уимблдона, но последний турнир Большого шлема в календарном году остался за сербом – он обыграл Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США.