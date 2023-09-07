Особые отношения.

Футболисты − очень суеверный народ. Кто-то выходит на поле только с правой ноги, кто-то не меняет бутсы, пока в них не появляются дырки, а у кого-то есть традиция целовать лысину собственного вратаря.

Один из голкиперов испанского «Бетиса» Фран Вьейтес решил, что его удачливости и прогрессу поможет, если он будет целовать один из своих щитков. Причем благодаря внимательности телеканала Movistar, стало известно, что именно целует испанец.

Когда камера приблизила не до конца спрятанный за гетрой щиток, мы увидели, что на него нанесено изображение собаки. Скорее всего, это домашний питомец Вьейтеса, которого он очень любит и который приносит удачу.

Правда, пока кажется, что работает все же не очень. Он еще ни разу не сыграл за основу «Бетиса», выступает за вторую команду «Бетис Депортиво». Клуб находится в четвертом по уровне испанском дивизионе.

В комментариях попытались расшифровать ритуал Вьейтеса:

💭Похоже, что он целует разные участки на лицевой стороне. Я предполагаю, что там фото его семьи, а собака − часть фотографии. Но все равно очень симпатично.

💭Может быть, это фотография нескольких собак, и все они заслуживают поцелуев, потому что они хорошие мальчики.