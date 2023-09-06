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Анхель ди Мария ответил на заявления Луи ван Гала о том, что победа Аргентины на чемпионате мира – фальсификация ради Месси

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Товарищ Лионеля Месси по сборной Аргентины Анхель Ди Мария смеющимся смайликом отреагировал на заявление Луи ван Гала о том, что чемпионат мира по футболу был сфальсифицирован в пользу легенды «Барселоны».

Неудивительно, что 35-летний Ди Мария выступил в поддержку Месси, с которым он провел 105 матчей за сборную. Ответ Ди Марии последовал вскоре после сомнительных комментариев бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» о победе аргентинцев на чемпионате мира.

«Я не хочу много говорить об этом. Когда вы видите, как Аргентина забивает голы и как мы забиваем голы, и как некоторые аргентинские игроки перешли черту и не были наказаны - я думаю, что исход был предрешен», - заявил Ван Гал.

«Я говорю серьезно. Должен ли был Месси стать чемпионом мира? Думаю, что да».

Сборная семикратного обладателя Золотого мяча в четвертьфинале турнира победила сборную Нидерландов под руководством Ван Гала. Голландцы совершили камбэк, отыграв два гола. Но при счете 2:2 Месси и компания одержали победу над соперниками по пенальти.

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