18 комментариев

Откровения Златана.

На ЧМ в Катаре сборная Швеции квалифицироваться не смогла, хотя сам Златан в сборную вернулся и явно мечтал закончить карьеру на мундиале.

В итоге триумфатором турнира стала Аргентина с Месси в главной роли. А теперь в сети нашлось интервью Ибрагимовича, в котором он выражает уверенность, что исход турнира был предопределен.