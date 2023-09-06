18 комментариев

Ого! Всплыло интервью Ибрагимовича о ЧМ-2022: швед уверен, что этот чемпионат изначально был предназначен для триумфа Месси😱
Откровения Златана.
На ЧМ в Катаре сборная Швеции квалифицироваться не смогла, хотя сам Златан в сборную вернулся и явно мечтал закончить карьеру на мундиале.
В итоге триумфатором турнира стала Аргентина с Месси в главной роли. А теперь в сети нашлось интервью Ибрагимовича, в котором он выражает уверенность, что исход турнира был предопределен.
- Что ждет победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре. «На небе уже написано, кто выиграет чемпионат мира. И вы все знаете, кого я имею в виду. Лео Месси поднимет трофей, потому что этому суждено быть.
13 дек. 2022 г.
«Чемпионат мира в Катаре? Фантастический. Я и моя семья провели там два дня. Организация – десять баллов. Полученный опыт – десять баллов. Матчи – десять баллов. Болельщики – десять баллов. Еда – десять баллов. Путешествие – десять баллов. Всё прошло на высшем уровне.
21 марта 2023
Сборная Аргентины заслуженно выиграла Чемпионат Мира!