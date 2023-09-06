Гаспачо
Блог

Ого! Всплыло интервью Ибрагимовича о ЧМ-2022: швед уверен, что этот чемпионат изначально был предназначен для триумфа Месси😱

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
Милан Милан
Футбол Футбол

Откровения Златана.

На ЧМ в Катаре сборная Швеции квалифицироваться не смогла, хотя сам Златан в сборную вернулся и явно мечтал закончить карьеру на мундиале.

В итоге триумфатором турнира стала Аргентина с Месси в главной роли. А теперь в сети нашлось интервью Ибрагимовича, в котором он выражает уверенность, что исход турнира был предопределен.

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович признался
- Что ждет победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре. «На небе уже написано, кто выиграет чемпионат мира. И вы все знаете, кого я имею в виду. Лео Месси поднимет трофей, потому что этому суждено быть.

13 дек. 2022 г.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rule1
Обиженки всё никак не уймутся. Всё продали,по их мнению,абсолютно всё! И французы пенки слили,и голландцы и все,все,все. А аргентинцы играли на уколах гормона роста и вообще турнир прошёл в Росарио
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал чемпионат мира, который прошёл в Катаре в конце прошлого года -

«Чемпионат мира в Катаре? Фантастический. Я и моя семья провели там два дня. Организация – десять баллов. Полученный опыт – десять баллов. Матчи – десять баллов. Болельщики – десять баллов. Еда – десять баллов. Путешествие – десять баллов. Всё прошло на высшем уровне.

21 марта 2023
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Erichvat
Ответ Pb-SE
Организаторы знали, что Аргентина-всегда побеждает по пенальти (если только соперник не Германия), поэтому безо всякого риска устроили им две серии в плей-офф.
Если идти по такой логике, то получается, что судьи подыграли соперникам Аргентины, когда они вели в счёте с Нидерландами и Францией, чтобы команда Аргентины честно выиграла по пенальти?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rule1
Ответ Hella black
Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал чемпионат мира, который прошёл в Катаре в конце прошлого года - «Чемпионат мира в Катаре? Фантастический. Я и моя семья провели там два дня. Организация – десять баллов. Полученный опыт – десять баллов. Матчи – десять баллов. Болельщики – десять баллов. Еда – десять баллов. Путешествие – десять баллов. Всё прошло на высшем уровне. 21 марта 2023
Видел нарезку с этого вью,на английском языке но было опрятно что Златан был в восторге
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ Real_v_dushe
Вообще пора бы давно перестать думать об этом коррупционном псевдотурнирчике, как о каком-то фетише, средний уровень футбола там хуже, чем в Чемпионшипе
Это ты про Лигу Наций? Согласен.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Лео Месси настолько величайший футболист в истории 🐐🇦🇷, что ему решили "подарить" чемпионство?) Ха-ха-ха, большей ерунды сложно придумать)
Сборная Аргентины заслуженно выиграла Чемпионат Мира!
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рука Ноги
Задолго до начала очень многие говорили, что Месси просто обязан стать чемпионом. Вот, именно Месси, а не Аргентина. И Месси стал. И как-то очень просто. Может быть слишком просто, бесконкуренто как-то. Но это чисто мои личные ощущения. Так же было в 1998, когда Бразилия совершенно нелогично слила финал Франции.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Raindrop Drop Top
ЧМ продали именно когда Месси выиграл, но не продавали когда выигрывали другие 🤣 Обожаю эти шизотеории на спорце 🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Хейтеры Месси настоящие позорники. Всю карьеру критиковали Лео за отсутствие титула ЧМ, а после победы говорят, что все куплено🤦‍♂️ Это стиль этих лицемеров. Про ЗМ, все трофеи с Барсой и Кубок Америки говорят то же самое. По их мнению, все трофеи и награды величайшего игрока в истории куплены. В 2014 Месси проиграл финал ЧМ в доп время, все решали маленькие детали. Если бы он выиграл тот ЧМ, эти дурачки сказали бы, что тоже куплено...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Похоже на жаренные новости - сначала Ван Гал потом Златан:))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Real_v_dushe
Вообще пора бы давно перестать думать об этом коррупционном псевдотурнирчике, как о каком-то фетише, средний уровень футбола там хуже, чем в Чемпионшипе
Я согласен с тобой. Уровень футболистов нужно оценивать по выступлениям в чемпионате Саудовской Аравии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ Rule1
Обиженки всё никак не уймутся. Всё продали,по их мнению,абсолютно всё! И французы пенки слили,и голландцы и все,все,все. А аргентинцы играли на уколах гормона роста и вообще турнир прошёл в Росарио
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салмоншох Рахмонов
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален модератором
Ты не правильно написал. Кринжиану Насралду. Вот так правильно пишется. И в конце нужно добавить позор футбола.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий