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Великолепная Джорджина Родригес покоряет Венецианский кинофестиваль

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Джорджина Родригес
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Великолепная Джорджина Родригес появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Девушка Криштиану Роналду посетила мероприятие уже в пятый раз, и ее образ кинозвезды снова привлек внимание.

Джорджина поразила поклонников роскошным платьем и ослепительным колье, которое, как считается, является частью ее ювелирной коллекции стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов.

Джорджина выглядела расслабленной и счастливой, когда позировала на знаменитом фестивале.

И она была так же элегантна, прогуливаясь по пирсу отеля Excelsior в красно-желто-оранжевом мини-платье с эффектом омбре.

Джорджина также позировала в черном корсете, подчеркивавшем ее формы. Она дополнила свой образ редкой сумкой Hermes Birkin стоимостью 200 000 фунтов стерлингов.

Какой из нарядов Джорджины в Венеции вам понравился больше?

12 комментариев

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sizdo
А как-то можно, чтоб этого не было на главной?
+6
0
+6
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Vadim62
Почему это чучело на красной дорожке фестиваля? Почему эта «новость» на главной странице сайта?
+5
0
+5
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Hella black
Формы огонь 🔥 фигура огонь 🔥 но черты лица 🤔 цыганские же
+2
0
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SCR
Моника Беллуччи на минималках, да простит меня Моника. )
+2
0
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1ultima1
Ответ sizdo
А как-то можно, чтоб этого не было на главной?
Только минусовать
+2
0
+2
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Николай Козлов
Ответ SCR
Моника Беллуччи на минималках, да простит меня Моника. )
Кстати да, на втором фото сверху видно что даже макияж пытались нанести "под Монику".
+2
0
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Anna Morgan
Ответ Hella black
Формы огонь 🔥 фигура огонь 🔥 но черты лица 🤔 цыганские же
подъехали комменты от арийцев
+1
0
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Игорь Климов
Ответ SCR
Моника Беллуччи на минималках, да простит меня Моника. )
На очень-очень больших минималках.
+3
-2
+1
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Pink Floyd1276
А какое отношение она имеет с кинофестивалем?
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Сергей Тростин
Вот это я понимаю спортивные новости, гольф 18+, Джорджина... люблю спортс!
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Трусики Бочкаревой
Ответ Hella black
Формы огонь 🔥 фигура огонь 🔥 но черты лица 🤔 цыганские же
Так криштианус сам цыган
0
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SCR
Ответ Игорь Климов
На очень-очень больших минималках.
Да, есть такое, поэтому каюсь, грешен. )
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