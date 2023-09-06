12 комментариев

Великолепная Джорджина Родригес появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Девушка Криштиану Роналду посетила мероприятие уже в пятый раз, и ее образ кинозвезды снова привлек внимание.

Джорджина поразила поклонников роскошным платьем и ослепительным колье, которое, как считается, является частью ее ювелирной коллекции стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов.

Джорджина выглядела расслабленной и счастливой, когда позировала на знаменитом фестивале.

И она была так же элегантна, прогуливаясь по пирсу отеля Excelsior в красно-желто-оранжевом мини-платье с эффектом омбре.

Джорджина также позировала в черном корсете, подчеркивавшем ее формы. Она дополнила свой образ редкой сумкой Hermes Birkin стоимостью 200 000 фунтов стерлингов.

Какой из нарядов Джорджины в Венеции вам понравился больше?