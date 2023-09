Рамос наконец нашел себе команду после беспокойного лета. Испанец вернется в «Севилью», где когда-то начал карьеру профессионального футболиста.

О решении Серхио рассказал Фабрицио Романо. Инсайдер поделился деталями сделки:

«Серхио Рамос в «Севильи», here we go! Стороны достигли устного соглашения о краткосрочном контракте — несмотря на предложения от «Аль-Иттихада», а также турецких клубов.

Рамос возвращающийся в «Севилью» спустя 18 лет».

В составе «красно-белых» защитник провел 49 матчей, в которых забил 3 гола. В системе «Севильи» Серхио находился с 1996 по 2005 год.

Затем он перешел в «Мадрид», где справедливо заслужил статус легенда. После короткой командировки в Париж Рамос возвращается домой.

Цикличность истории.