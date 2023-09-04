Рамос определился со своим будущим! Фабрицио Романо рассказал, где Серхио продолжит карьеру
Рамос наконец нашел себе команду после беспокойного лета. Испанец вернется в «Севилью», где когда-то начал карьеру профессионального футболиста.
О решении Серхио рассказал Фабрицио Романо. Инсайдер поделился деталями сделки:
«Серхио Рамос в «Севильи», here we go! Стороны достигли устного соглашения о краткосрочном контракте — несмотря на предложения от «Аль-Иттихада», а также турецких клубов.
Рамос возвращающийся в «Севилью» спустя 18 лет».
В составе «красно-белых» защитник провел 49 матчей, в которых забил 3 гола. В системе «Севильи» Серхио находился с 1996 по 2005 год.
Затем он перешел в «Мадрид», где справедливо заслужил статус легенда. После короткой командировки в Париж Рамос возвращается домой.
Цикличность истории.
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