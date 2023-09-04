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Рамос определился со своим будущим! Фабрицио Романо рассказал, где Серхио продолжит карьеру

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Рамос наконец нашел себе команду после беспокойного лета. Испанец вернется в «Севилью», где когда-то начал карьеру профессионального футболиста.

О решении Серхио рассказал Фабрицио Романо. Инсайдер поделился деталями сделки:

«Серхио Рамос в «Севильи», here we go! Стороны достигли устного соглашения о краткосрочном контракте — несмотря на предложения от «Аль-Иттихада», а также турецких клубов.

Рамос возвращающийся в «Севилью» спустя 18 лет».

В составе «красно-белых» защитник провел 49 матчей, в которых забил 3 гола. В системе «Севильи» Серхио находился с 1996 по 2005 год.

Затем он перешел в «Мадрид», где справедливо заслужил статус легенда. После короткой командировки в Париж Рамос возвращается домой.

Цикличность истории.

5 комментариев

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Asker Nourusov
Ответ Anton Kortenko
ураа. как я и хотел. ушёл мальчиком вернётся атцом.
атцом, 👍🏻
+4
-1
+3
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Anton Kortenko
ураа. как я и хотел. ушёл мальчиком вернётся атцом.
+4
-4
0
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дамьен
Всего 49 матчей? Я думал он там сезона 2 оттарабанил основного пз
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Gon3a1e5@mail.ru
Заслужил!!
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Артём Поддубный
Рад что для Рамоса футбол важнее денег. Браво, легенда)
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