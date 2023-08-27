Усман Дембеле перешел в «Париж» после шести лет в «Барселоне». У француза, вероятно, осталось много приятных воспоминаний о каталонском клубе, а вот у его новых партнеров, похоже, нет положительных ассоциаций с «Барсой».

На одной из последних тренировок Килиан Мбаппе и Люка Эрнандес поиздевались над Дембеле и его бывшим клубом. Мбаппе нет в кадре, но его голос отчетливо слышен.

Мбаппе – Дембеле: «Ты же приехал из «Барсы», почему ты не поешь?».

Лукас Эрнандес: «Как эта дерьмовая команда может научить петь?».