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🙊 «Как эта дерьмовая команда может научить петь?» Мбаппе и Эрнандес издеваются над Дембеле и «Барсой»

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Футбол Футбол

Усман Дембеле перешел в «Париж» после шести лет в «Барселоне». У француза, вероятно, осталось много приятных воспоминаний о каталонском клубе, а вот у его новых партнеров, похоже, нет положительных ассоциаций с «Барсой».

На одной из последних тренировок Килиан Мбаппе и Люка Эрнандес поиздевались над Дембеле и его бывшим клубом. Мбаппе нет в кадре, но его голос отчетливо слышен.

Мбаппе – Дембеле: «Ты же приехал из «Барсы», почему ты не поешь?». 

Лукас Эрнандес: «Как эта дерьмовая команда может научить петь?».

4 комментария

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Данила Макаров
Они запоют когда опять в 1/8 финала вылетят и будут списывать это на то что им просто не повезло
Уж лучше в Барсе играть, чем в денежном мешке
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бек саидов
Будучи игроком писижи, который кроме лиги 1 ничего не выигрывает, конешно надо смеяться над Барсой.
+1
0
+1
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nmnackjbxkasbk
хрусталь может только звенеть
0
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SRvR
Очень некрасиво и грубо со стороны Эрнандеса такие вещи говорить, позорище
0
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