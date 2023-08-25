18 комментариев

Испанские футболистки отдыхают на яхте на Ибице после победы над Англией в финале женского чемпионата мира
После победы на женском чемпионате мира по футболу 2023 года испанская команда наслаждается отдыхом на Ибице.
20 августа сборная Испании под руководством Хорхе Вильды победила сборную Англии Сарины Вигман в финале женского чемпионата мира по футболу. Теперь испанки наслаждаются триумфом.
Издание The Sun опубликовало фотографии, на которых Сальма Параллуэло, Дженнифер Эрмосо, Алексия Путельяс, Миса Родригес и другие футболистки, были замечены занимающимися водными видами спорта на яхте на Ибице. На снимках все девушки выглядят счастливыми.
Автор гола «Ла Рохи» в финале Ольга Кармона также находится на Ибице среди своих подруг по команде. Кармона переживает трудные времена: после того, как Испания победила Англию в финале турнира, ей сообщили о смерти отца.
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