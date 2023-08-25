18 комментариев

После победы на женском чемпионате мира по футболу 2023 года испанская команда наслаждается отдыхом на Ибице.

20 августа сборная Испании под руководством Хорхе Вильды победила сборную Англии Сарины Вигман в финале женского чемпионата мира по футболу. Теперь испанки наслаждаются триумфом.

Издание The Sun опубликовало фотографии, на которых Сальма Параллуэло, Дженнифер Эрмосо, Алексия Путельяс, Миса Родригес и другие футболистки, были замечены занимающимися водными видами спорта на яхте на Ибице. На снимках все девушки выглядят счастливыми.

Автор гола «Ла Рохи» в финале Ольга Кармона также находится на Ибице среди своих подруг по команде. Кармона переживает трудные времена: после того, как Испания победила Англию в финале турнира, ей сообщили о смерти отца.