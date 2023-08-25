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Испанские футболистки отдыхают на яхте на Ибице после победы над Англией в финале женского чемпионата мира

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Алексия Путельяс
сборная Испании жен сборная Испании жен
Футбол Футбол

После победы на женском чемпионате мира по футболу 2023 года испанская команда наслаждается отдыхом на Ибице.

20 августа сборная Испании под руководством Хорхе Вильды победила сборную Англии Сарины Вигман в финале женского чемпионата мира по футболу. Теперь испанки наслаждаются триумфом.

Издание The Sun опубликовало фотографии, на которых Сальма Параллуэло, Дженнифер Эрмосо, Алексия Путельяс, Миса Родригес и другие футболистки, были замечены занимающимися водными видами спорта на яхте на Ибице. На снимках все девушки выглядят счастливыми.

Автор гола «Ла Рохи» в финале Ольга Кармона также находится на Ибице среди своих подруг по команде. Кармона переживает трудные времена: после того, как Испания победила Англию в финале турнира, ей сообщили о смерти отца.

18 комментариев

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Титюля
Страшненькие.
+24
-5
+19
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Check
У мужика прикольный язык)
+9
0
+9
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Ганнибал Лектер
Что с этим длинным языком будет делать чувак?))
+7
0
+7
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Сергей Минкевич
Ответ Ганнибал Лектер
Что с этим длинным языком будет делать чувак?))
Видимо подарок от федерации, чтобы девочки расслабились, судя по языку, профессиональный…массажист языком.
+5
0
+5
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Axmat Cecenov
Ответ Ганнибал Лектер
Что с этим длинным языком будет делать чувак?))
"Исследовать пещеры "
+4
0
+4
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Number_2
Вроде футболистки, а жопы что-то не спортивные))
+3
0
+3
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filippa
чьи ноги на 4ой фотке? это капец! окорочка!
+2
0
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bm
Ответ vitalis
они в футбол играют, а не на подиум выходят. ты, когда идешь играть, сначала делаешь себе пластику и макияж, или сразу выбегаешь? извини, если не попал, и ты просто с дивана все время коментишь, тогда по барабану, какая у тебя морда
Ну и что что в футбол играют? Джина Карано вообще дралась на ринге, получала по лицу, но она же не страшная (вполне симпотная)
+2
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Владислав Романов
Ответ filippa
чьи ноги на 4ой фотке? это капец! окорочка!
Рубиалеса😁
+2
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KVENTIN
Ох, Кришна! Зачем я только это открыл! Теперь плоские кошмары замучают. Особенно после третьей фоты..
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Антон Фалафель
Как будто тусовка, организованная низкопробной порностудией.
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Тень Милутиновича
Вратаря по фигуре сразу видно
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Любезный Коссутий
Ответ filippa
чьи ноги на 4ой фотке? это капец! окорочка!
повариха
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Idacius
Ну, надеюсь, здесь-то их никто целовать не будет насильно
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Любезный Коссутий
фоткал Рубиалес, походу
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ bm
Ну и что что в футбол играют? Джина Карано вообще дралась на ринге, получала по лицу, но она же не страшная (вполне симпотная)
А девушки виноваты, что их внешностью как-то природа обделила? Да и оценка внешности вещь субъективная в целом. Для кого-то страшненькая, а Рубиалес вон как присосался)
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prus_3
Какое-то сборище земноводных. Русскую лягушку поцелуешь — в красавицу принцессу превратится, испанскую поцелуешь — хана тебе.
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