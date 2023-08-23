10 комментариев

Решили не рисковать?

В начале июля Жота Невеш из «Селтика» перешел в команду Карима Бензема и Нголо Канте. Вингер подписал с «Аль-Иттихадом» контракт на 3 года. По сведениям Sky Sports, трансфер обошелся клубу из Саудовской Аравии в 25 млн фунтов (чуть больше 29 млн евро).

Португалец провел в Шотландии два сезона. В прошлом чемпионате он забил 11 голов и сделал 11 результативных передач за 33 матча, став вторым бомбардиром и вторым ассистентом команды.

Однако теперь подтверждаются слухи, что саудовский клуб может разорвать контракт с новичком. По слухам, «образ жизни» Жоты вынуждает руководство «Аль-Иттихада» избавиться от игрока. Все дело в возможной гомосексуальности футболиста, а в Саудовской Аравии это карается смертью.

Официального подтверждения разрыва контракта еще не последовало, но слухи подтверждают уже несколько источников.