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Ого! Клуб из Саудовской Аравии может разорвать контракт со звездным новичком из-за слухов о его гомосексуальности😱😱😱

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Решили не рисковать?

Саудовцы бесплатно отдают 29 миллионов евро из-за слухов о геях? Ответил

В начале июля Жота Невеш из «Селтика» перешел в команду Карима Бензема и Нголо Канте. Вингер подписал с «Аль-Иттихадом» контракт на 3 года. По сведениям Sky Sports, трансфер обошелся клубу из Саудовской Аравии в 25 млн фунтов (чуть больше 29 млн евро).

Португалец провел в Шотландии два сезона. В прошлом чемпионате он забил 11 голов и сделал 11 результативных передач за 33 матча, став вторым бомбардиром и вторым ассистентом команды.

Однако теперь подтверждаются слухи, что саудовский клуб может разорвать контракт с новичком. По слухам, «образ жизни» Жоты вынуждает руководство «Аль-Иттихада» избавиться от игрока. Все дело в возможной гомосексуальности футболиста, а в Саудовской Аравии это карается смертью.

Официального подтверждения разрыва контракта еще не последовало, но слухи подтверждают уже несколько источников.

10 комментариев

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Стальной Вилли
А дровишки откуда? Кто его окрестил геем? Желтуха.
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BARCA_10
Переходил бы Жота в СА, зная какие там законы, если бы это реально было так?)
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Vladvenk
Разорвать контракт посредством отсечения головы?
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Phantom1289
"а в Саудовской Аравии это карается смертью". Но при этом все так называемое западное "прогрессивное" общество постоянно разевает свою пасть и что то там вякает про права ЛГБТ в России. Но про СА при этом молчат. Просто поражает уровень лицемерия.
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Platon Bukanov
Наверно Селтик знал об этих приколах и сбагрил за 25 Лямов в СА Контракт разорвут и вернется обратно
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Отец Мбаппе
Ответ BARCA_10
Переходил бы Жота в СА, зная какие там законы, если бы это реально было так?)
за 11лямов в год почему бы и не попробовать скрыть ВЕРОЯТНУЮ гомосексуальную ориентацию
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Ilia Maksiokov
Ответ Phantom1289
"а в Саудовской Аравии это карается смертью". Но при этом все так называемое западное "прогрессивное" общество постоянно разевает свою пасть и что то там вякает про права ЛГБТ в России. Но про СА при этом молчат. Просто поражает уровень лицемерия.
вообще не молчат....Тебе просто Соловьев про это по телевизору не рассказывает.
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