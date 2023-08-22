🤔 Где-то мы уже это видели. Помимо поцелуя на церемонии награждения, Эрмосо нашла еще один способ привлечь внимание - повторить легендарное фото Месси
Звезда женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо воссоздала самую популярную фотографию в истории соцсетей, на которой Лионель Месси спит в обнимку с Кубком Мира.
Пожалуй, что эта копия не так хороша, как оригинал. Можно же было и не улыбаться. Может вспомнила церемония награждения?
Фанаты сумели даже сюда приплести Криштиану Роналду. Впрочем, их сложно за это обвинить.
💭 «Она могла бы сделать фотографию получше».
💭 «Вот, как она это представляет».
💭 «Воплощение мечты в реальность».
💭 «Роналду лучше».
💭 «У каждого шедевра есть своя дешевая копия».
💭 «Вот что означает влияние, а не привлечение игроков в Саудовскую Аравию».
💭 «Кто это?»
💭 «Лучшие бомбардиры «Барселоны» в женской и мужской команде».
💭 «Никто не смотрит женский чемпионат мира».
💭 «Это кто?»
💭 «Роналду так не может».
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