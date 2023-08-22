Звезда женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо воссоздала самую популярную фотографию в истории соцсетей, на которой Лионель Месси спит в обнимку с Кубком Мира.

Пожалуй, что эта копия не так хороша, как оригинал. Можно же было и не улыбаться. Может вспомнила церемония награждения?

Фанаты сумели даже сюда приплести Криштиану Роналду. Впрочем, их сложно за это обвинить.

💭 «Она могла бы сделать фотографию получше».

💭 «Вот, как она это представляет».

💭 «Воплощение мечты в реальность».

💭 «Роналду лучше».

💭 «У каждого шедевра есть своя дешевая копия».

💭 «Вот что означает влияние, а не привлечение игроков в Саудовскую Аравию».

💭 «Кто это?»

💭 «Лучшие бомбардиры «Барселоны» в женской и мужской команде».

💭 «Никто не смотрит женский чемпионат мира».

💭 «Это кто?»

💭 «Роналду так не может».