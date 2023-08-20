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Реакция Серхио Агуэро на победу Лионеля Месси в Кубке Лиги стала вирусной🎥

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Видео, на котором Серхио Агуэро празднует успех Лионеля Месси в «Майами», стало вирусным.

Соотечественники несколько лет вместе выступали за сборную Аргентины и в 2021 году вместе выиграли Кубок Америки.

Легенда «Манчестер Сити» Агуэро был вынужден уйти из футбола позже в том же году из-за проблем со здоровьем, всего через шесть месяцев после того, как присоединился к «Барселоне».

Серхио и Лео так и не довелось сыграть вместе на клубном уровне, теперь Месси выступает за пределами Европы – летом он перешел в «Интер Майами».

Лео сразу взялся за дело в США и привел команду Дэвида Бекхэма к их первому трофею в Кубке Лиг.

Месси открыл счет на 23-й минуте, но «Нэшвилл» сравнял счет и перевел игру в серию пенальти.

36-летний футболист привык к 11-метровым, выиграв чемпионат мира в Катаре с Аргентиной таким же образом.

Месси вышел первым и спокойно реализовал удар, в итоге «Майами» выиграл матч по пенальти.

На видео, ставшим вирусным в социальных сетях, можно увидеть, как Агуэро празднует первый трофей Лео в США.

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