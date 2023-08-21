Гаспачо
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😱 Президент футбола Испании поцеловал футболистку «Барсы» в губы во время награждения. Ей не понравилось, а рядом стояла его дочь и жена

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Женская сборная Испании выиграла чемпионат мира. Во время награждения президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку своей сборной Дженнифер Эрмосо.

Бывшая футболистка «Барселоны» осталась недовольна: «Мне это не понравилось, но что я могу поделать?»

А вот президент не остановился: после награждения Эрмосо фотографировалась с партнершей по команде, Рубиалес снова полез целоваться.

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Из не менее удивительного: Рубиалес приехал на матч вместе с женой и дочерью. Это они держат футболку сборной Испании и Кубок мира.

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11 комментариев

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Гамаль Хайдаров
ща должно пройти 20-30 лет и только потом она на это пожалуется в органы
+14
0
+14
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rs 57cam
Какая жена. Он уже и король Испании? Это королева Испании и ее дочь! Горе автор.
+14
-1
+13
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Вадим Сидоров
Перебор, максимум в щёчку и то легонько
+2
0
+2
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Hella black
В порыве страсти ❤️‍🔥,обезумев от счастья занесло мужика,бывает 😅 но что-то подсказывает,раздуют из этого сейчас lll Мировую
+1
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olimbek
Вчера комментатор в "Сетанте" когда появилась надпись "Congrats Champions" говорил несколько раз что Ла-Лига поздравляет действующего чемпиона ("Барселону").
+1
0
+1
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Тимур Галимзянов
Дзюбе с Азмуном можно, в Королю Испании нет?) да ладно, засосал немного, бывает)
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Машина Мощная
Сталкер :-D
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Life Music
Ответ Гамаль Хайдаров
ща должно пройти 20-30 лет и только потом она на это пожалуется в органы
Уже сейчас думаю подхватят феминистки
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Нургалиев Разрешил
Ответ rs 57cam
Какая жена. Он уже и король Испании? Это королева Испании и ее дочь! Горе автор.
Угораешь? Филипп VI король Испании
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zamzam
Ответ Вадим Сидоров
Перебор, максимум в щёчку и то легонько
Легонько не считается да
0
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