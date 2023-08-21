11 комментариев

😱 Президент футбола Испании поцеловал футболистку «Барсы» в губы во время награждения. Ей не понравилось, а рядом стояла его дочь и жена
Женская сборная Испании выиграла чемпионат мира. Во время награждения президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку своей сборной Дженнифер Эрмосо.
Бывшая футболистка «Барселоны» осталась недовольна: «Мне это не понравилось, но что я могу поделать?»
А вот президент не остановился: после награждения Эрмосо фотографировалась с партнершей по команде, Рубиалес снова полез целоваться.
Из не менее удивительного: Рубиалес приехал на матч вместе с женой и дочерью. Это они держат футболку сборной Испании и Кубок мира.
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