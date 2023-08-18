Мауро Икарди и Ванда Нара наслаждаются уходящим летом, отдыхая на яхте.

Пара воссоединилась в июне, ранее расставшись после восьми лет брака.

Этим летом нападающий перешел в «Галатасарай» из «Пари Сен-Жермен» за 8,5 млн фунтов. А 36-летняя Ванда, кажется, присоединилась к своему мужу в Стамбуле.

Итальянка поделилась с подписчиками в социальных сетях снимками с Икарди во время их морской прогулки.

Совет да любовь!