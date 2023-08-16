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От игры Месси на свет появляются дети! Ло Чельсо рассказал безумную историю о том, как родилась его дочь

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Что творит этот аргентинский волшебник?

Все мы знаем десятки подтверждений того, что Месси, как никто другой, умеет творить чудеса на поле. А недавно Джовани Ло Чельсо рассказал историю, которая больше, чем что-либо другое, демонстрирует значение умений Лео.

В интервью TV Pública аргентинский полузащитник вспомнил об одном из матчей ЧМ-2022:

«Месси забил гол в ворота Мексики, мы начали кричать, но, обернувшись, я увидел, что моя жена начала рожать.

Я думаю, это произошло из-за криков, эйфории и того, что этот гол значил для нас в тот момент. В середине игры нам пришлось уйти, и я посмотрел вторую часть из машины. Мы приехали в клинику, и на рассвете родилась наша дочь».

Ло Чельсо не смог принять участие в чемпионате мира из-за травмы, но он все равно приехал в Катар на финал, чтобы поддержать своих товарищей в борьбе за главный международный трофей.

А Месси теперь просто обязан познакомиться с дочкой Джовани!

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