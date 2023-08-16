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Де Хеа - резервный вариант для «Баварии»: Тухель хочет вратаря из чемпионата Англии

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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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Мюнхенский клуб ищет нового вратаря в связи с травмой Мануэля Нойера, который пропустит еще минимум 8-10 недель.

По данным Sport1, чемпион Германии уже провел переговоры с бывшим голкипером «Манчестер Юнайтед».

Испанец покинул английскую команду в прошлом месяце и находится в статусе свободного агента.

Помешать переходу Де Хеа в «Баварию» могут его требования по зарплате.

В конце июля сообщалось, что мюнхенцы не рассматривают вариант с приглашением Де Хеа.

С тех пор позиция клуба изменилась. Вероятно, это связано с тем, что сорвались трансферы Кепы Аррисабалаги и Херонимо Рульи.

Испанец перебрался в «Реал» из «Челси» на правах аренды, а аргентинский вратарь «Аякса» получил повреждение плеча и выбыл из строя до зимы.

Однако приоритетным вариантом для немецкого клуба является второй номер «Манчестер Сити» Штефан Ортега.

Как пишет журналист Ran Sport Мартин Фолькмар, голкипер хотел бы присоединиться к мюнхенскому клубу, так как хотя бы на какое-то время станет там основным, в отличие от «Манчестер Сити».

Однако «Ман Сити» будет блокировать трансфер Ортеги до тех пор, пока не подпишет нового запасного вратаря.

3 комментария

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aya
Де Хеа - абсолютный антипод Нойера! Новость - утка!
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Elik1989
Ортега пошёл дублером и ждёт игрового времени?

Давид свободный агент, по этому зарплату будет просить соответствующую.
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