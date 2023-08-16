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📹Альба забил первый гол за «Интер Майами: совершил фирменный забег по флангу за спины защитникам

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Есть еще скорость у ветерана.

«Интер Майами« продолжает поход за Кубком Лиг. Сегодня ночью команда Месси разнесла «Филадельфию» со счетом 4:1. Забил не только Лео, но и его коллега по «Барселоне» Жорди Альба.

Испанец-ветеран сперва вернулся к своим воротам, чтобы выполнить свои непосредственные обязанности, но мяч смогли отобрать без него. Тогда Альба заметил свободный коридор на левом фланге, подключился к атаке и спокойно разобрался с вратарем.

Нельзя не отметить то, насколько тонким был пас на защитника. Это первый мяч Жорди Альбы за «Интер Майами», но, скорее всего, далеко не последний. Его команда вышла в финал турнира.

1 комментарий

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Игорь Климов
Респект за гол Альбе!
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