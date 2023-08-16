Гаспачо
Блог

«Первый блин комом!» Игроки «Галатасарая» не сдержали эмоций после дебюта звездного новичка

Клубы Клубы
Уилфрид Заа Уилфрид Заа
Мауро Икарди Мауро Икарди
Галатасарай Галатасарай
ПСЖ ПСЖ
Интер Интер
Футбол Футбол

Бывает️️🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂

Этим летом Уилфрид Заа присоединился к «Галатасараю».

Турецкий клуб подписал вингера в качестве свободного агента. Контракт с ним заключен на 3 сезона, за каждый из которых футболист получит 4,35 млн евро (после уплаты налогов).

Также Заа полагается бонус за подписание договора в размере 2,33 млн евро.

Последние девять сезонов ивуариец провел в «Кристал Пэлас». В АПЛ-2022/23 на его счету 7 голов и 2 ассиста за 27 игр.

Правда дебют у Заа выдался так себе - вингер сильно рассмешил своих звездных партнеров.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Что-то не видно, чтобы кто-то прям сильно смеялся. Сидят чуваки на скамейке, перетирают что-то.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MVL
Да, Заа техничнее любого из команды, и игроки это понимают. Ржут над чем-то своим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий