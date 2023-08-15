Неймар стал игроком «Аль-Хилаля». «ПСЖ» не первый год пытался продать свою звезду, на которую в 2017 году потратил рекордные 222 млн евро.

По данным журналиста Андреса Рамоса, парижане получат от саудовцев 70-80 млн евро, за счет бонусных выплат сумма может увеличиться до 120 млн.

Французская пресса утверждает, что «Аль-Хилаль» заплатил за бразильца 90 млн евро. Издание Le Parisien, используя данные Transfermarkt, подсчитало, что общая сумма всех трех трансферов Неймара составила безумные 400 млн евро.

Сюда вошли переход бразильца в «Аль-Хилаль», трансферы из «Барсы» в «ПСЖ» в 2017 году (222 млн евро) и из «Сантоса» в «блауграну» в 2013 году (88 млн евро, о сумме этой сделки до сих пор идут споры). В среднем подписание бразильца обходилось клубам в 133,3 млн евро, пишет Le Parisien.

Выходит, Неймар – самый дорогой футболист в истории. Le Parisien составил топ игроков, за которых клубы платили больше всего. Журналисты суммировали стоимость всех трансферов в карьере футболистов, а также вывели среднюю стоимость перехода каждого игрока.

Первое место в рейтинге занял Неймар. На второй строчке расположился Лукаку. Бельгиец 7 раз менял клубную прописку, суммарно команды заплатили за него 333,36 млн евро, а его средняя трансферная стоимость составила 47,62 млн евро.

Замыкает тройку самых дорогих футболистов Роналду. За Криштиану клубы в общем заплатили 247 млн евро, в среднем португальца подписывали за 61,75 млн евро. В списке ярко выделяется Мбаппе. Килиан лишь раз сменил клуб, но все же сумел попасть в рейтинг самых дорогих игроков. «ПСЖ» выкупил француза у «Монако» за 180 млн евро в 2018 году.

А вот как выглядит весь рейтинг от Le Parisien. Синим отмечена сумма всех трансферов футболиста, а желтым – средняя стоимость игрока. В правом крайнем столбце указано количество переходов в карьере футболиста.

Топ игроков с наибольшей общей трансферной стоимостью

Что думаете о таком рейтинге? Как вам вообще ценообразование на современном трансферном рынке?