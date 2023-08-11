Инсайд от испанского журналиста.

Сегодня в Испании стартует первый тур Ла Лиги нового сезона. Испанский журналист издания Relevo Фран Мартинес поделился очень интересной информацией. Он выложил табличку Excel, на которой видно количество зарегистрированных игроков той или иной команды по состоянию на дневное время 11 августа.

Из нее можно сделать два очевидных вывода.

1) У шести команд Ла Лиги нет никаких проблем с регистрацией игроков. «Атлетико», к примеру, полностью забил заявку на сезон, а сразу пять команд − «Атлетик», «Осасуна», «Мадрид», «Сосьедад» и «Севилья» − оставили по небольшому окну возможностей.

2) «Алавес» пока не смог даже зарегистрировать игроков, которые смогли бы заполнить не только стартовый состав, но и скамейку запасных. Однако самые большие проблемы у «Барселоны» − по состоянию на 13:30 сегодня каталонцы оформили в лиге только двенадцать (!!) игроков.

Скорее всего, в их число вошли Тер Стеген, Бальде, Алонсо, Араухо, Кунде, Кристенсен, Де Йонг, Педри, Ферран Торрес, Рафинья, Левандовски и Фати.

«Барселона» откроет чемпионат вечерний воскресным матчем против «Хетафе». Сегодня клуб отчитался о новой спонсорской договоренности, которая, скорее всего, стала очередным рычагом Лапорты. Она должна помочь клубу успеть зарегистрировать игроков, чтобы матч первого тура состоялся без каких-либо эксцессов.