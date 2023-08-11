Гаспачо
Блог

Полный провал. «Мадрид» и «Атлетико» зарегистрировали в Ла Лиге целый состав, а у «Барселоны» большие проблемы

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Атлетико Атлетико
Алавес Алавес
Осасуна Осасуна
Атлетик Атлетик
Севилья Севилья
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Футбол Футбол

Инсайд от испанского журналиста.

Сегодня в Испании стартует первый тур Ла Лиги нового сезона. Испанский журналист издания Relevo Фран Мартинес поделился очень интересной информацией. Он выложил табличку Excel, на которой видно количество зарегистрированных игроков той или иной команды по состоянию на дневное время 11 августа.

Из нее можно сделать два очевидных вывода.

1) У шести команд Ла Лиги нет никаких проблем с регистрацией игроков. «Атлетико», к примеру, полностью забил заявку на сезон, а сразу пять команд − «Атлетик», «Осасуна», «Мадрид», «Сосьедад» и «Севилья» − оставили по небольшому окну возможностей.

2) «Алавес» пока не смог даже зарегистрировать игроков, которые смогли бы заполнить не только стартовый состав, но и скамейку запасных. Однако самые большие проблемы у «Барселоны» − по состоянию на 13:30 сегодня каталонцы оформили в лиге только двенадцать (!!) игроков.

Скорее всего, в их число вошли Тер Стеген, Бальде, Алонсо, Араухо, Кунде, Кристенсен, Де Йонг, Педри, Ферран Торрес, Рафинья, Левандовски и Фати.

«Барселона» откроет чемпионат вечерний воскресным матчем против «Хетафе». Сегодня клуб отчитался о новой спонсорской договоренности, которая, скорее всего, стала очередным рычагом Лапорты. Она должна помочь клубу успеть зарегистрировать игроков, чтобы матч первого тура состоялся без каких-либо эксцессов.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TAGAY
Ответ Леонель Месси
как всегда Волидольная ситуация.будем смотреть что придумают .
уже придумали, даже в последнем абзаце тут уже написали, Барса уже активировала рычаг и они позволят регистрировать новичков, скоро Усман покинет и снова освободится несколько миллионов на ЗП фонде.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леонель Месси
как всегда Волидольная ситуация.будем смотреть что придумают .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
7jvyrwnqvc
О коком Неймара речь не может быт тогда еп тыгы дыщ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dem
Барса в какой то фк гемор превратилась
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий