12 комментариев

Девушка и раньше прилетала к своему возлюбленному, но обходилось без фотосессий.

Мауро Икарди продан «Галатасараю» - «ПСЖ» в конце июля объявил о трансфере форварда, приобретенного в 2020 году за 50+8 млн евро. Сообщалось, что за аргентинца чемпионы Турции заплатят 10 млн, а контракт с игроком будет рассчитан на три сезона.

Икарди играл за «Галатасарай» на правах аренды в прошлом сезоне и забил 22 гола за 24 игры в чемпионате.

После подписания контракта Икарди вместе с семьей торжественно прибыли в Стамбул.

А вскоре в инстаграме Ванды Нары начали появляться откровенные кадры с турецких пляжей. То ли еще будет.