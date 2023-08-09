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Икарди окончательно перешел в «Галатасарай»: Ванда Нара незамедлительно начала осваивать лучшие пляжи Стамбула🔥🔥🔥

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Девушка и раньше прилетала к своему возлюбленному, но обходилось без фотосессий.

Мауро Икарди продан «Галатасараю» - «ПСЖ» в конце июля объявил о трансфере форварда, приобретенного в 2020 году за 50+8 млн евро. Сообщалось, что за аргентинца чемпионы Турции заплатят 10 млн, а контракт с игроком будет рассчитан на три сезона.

Икарди играл за «Галатасарай» на правах аренды в прошлом сезоне и забил 22 гола за 24 игры в чемпионате.

После подписания контракта Икарди вместе с семьей торжественно прибыли в Стамбул.

А вскоре в инстаграме Ванды Нары начали появляться откровенные кадры с турецких пляжей. То ли еще будет.

12 комментариев

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endrioo
Тема сисек, на спортивном портале, до конца не раскрыта.
+10
0
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Evgen_Hazard
Понимаю, конечно, за что держится Икарде в браке в Вандой
+7
-1
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olimbek
Ванда хороша!
+9
-4
+5
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Безымянный болельщик
Как не крути (хоть Ванду, хоть вообще), но она хороша).
+6
-2
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Вадим Сидоров
Ответ Evgen_Hazard
Понимаю, конечно, за что держится Икарде в браке в Вандой
Может она ещё в сексе Эйнштейн
+2
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CaSpeR-13
Шикарная женщина конечно )
+2
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Timur_A
А как у неё там с раком борьба?
На солнце онкобольным обычно советуют не появляться...
Или про рак утка была?
+1
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Артем Гладских
смачная
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Ярик01
Ответ Evgen_Hazard
Понимаю, конечно, за что держится Икарде в браке в Вандой
За 5 детей. Это стоит чтобы "держаться".
+1
0
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