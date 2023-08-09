Гаспачо
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На футбольных стадионах США начали появляться баннеры с лысым беззубым Месси. Что все это означает?!😱

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Куча вопросов.

Причем пресловутый баннер появился на матче, в котором ни Месси, ни его клуб «Интер Майами» участия не принимали. С баннером в руках в объективы телекамер попали болельщики «Хьюстона».

Официального объяснения акции пока нет, но судя по комментариям в соцсетях, американские болельщики таким образом высказывают свое раздражение от того, как аргентинец своим доминированием принижает уровень МЛС и играющих в лиге футболистов.

11 комментариев

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Френки де Йонг
Всё просто: у одних есть главный игрок планеты и всё внимание на нём, у всех остальных его нет, вот и завидуют))
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Радость Ди Мария
/ американские болельщики таким образом высказывают свое раздражение от того, как аргентинец своим доминированием принижает уровень МЛС /

Они наслаждаться должны, а не возмущаться. Он мог не МЛС, а условный Гремио выбрать на пару сезонов.
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predMBAPPE
Так это они сами себя принижают, лысый беззубый старик пешеход разрывает лигу🤣😎👍🏻
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Игорь Климов
Ха-ха, это они от бессилия после гениальной игры Лео Месси до такого опустились?)
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Заяцволк
А, да, такое объяснение возможно, у них там в США даже отличников в школе пытаются сдерживать в развитии, чтобы недоразвитые не оскорблялись ) Придётся Месси перестать подходить к штрафным, да и вообще в дубль этого выскочку
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Машина Мощная
а он продолжит играть в своё удовольствие с другими чемпионами мира Бускетсом и Альбой. классная футбольная пенсия :-D
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Даниил Гутин
Ещё более интересно, что Хьюстон по итогу ещё и проиграл
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Serdida Orayew
это они так хотят удержать Месси в МЛС до старости лет наверно]))
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