11 комментариев

Куча вопросов.

Причем пресловутый баннер появился на матче, в котором ни Месси, ни его клуб «Интер Майами» участия не принимали. С баннером в руках в объективы телекамер попали болельщики «Хьюстона».

Официального объяснения акции пока нет, но судя по комментариям в соцсетях, американские болельщики таким образом высказывают свое раздражение от того, как аргентинец своим доминированием принижает уровень МЛС и играющих в лиге футболистов.