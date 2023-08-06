Гаспачо
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После матча «Интер Майами» и «Далласа» у стадиона подрались фанаты. Болельщик Месси применил прием из смешанных единоборств

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Что стало причиной конфликта неизвестно.

Матч Кубка лиги между «Далласом» и «Интер Майами» был очень жарким. Команда Бекхэма силами Лео Месси и Жорди Альбы открыла счет на 6-й минуте, но далее игра развивалась по плохому сценарию.

«Даллас» не просто не оказался в нокдауне, а смог забить три мяча подряд. Бенджамин Кремаски сократил разрыв, но Роберт Тэйлор вновь увеличил преимущество до двух мячей. Месси взял исправление ситуации в свои руки: сперва навесил в штрафную, где мяч в свои ворота отправил защитник, а потом со штрафного обвел стенку и попал в верхний угол. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее оказалась команда из Майами.

Некоторые болельщики видимо были на таком адреналине, что после игры возникла серьезная стычка. В одном из боев схлестнулись парень в футболке Месси и его оппонент, скорее всего, из лагеря болельщиков «Далласа». Фанат аргентинца сперва устроил кулачный бой, но потом перевел соперника в партер. Вот как это было.

Насилие не одобряем, но кажется, что этот парень не затерялся бы в ММА. Дана Уайту стоит присмотреться к перспективному бойцу.

3 комментария

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Это Шок с Имя Фамилией и Должуном спорят, кто больше любит Месси.
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Победил парень в футболке Аргентины.
Символично)
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Кстати пишут что дрался инчас с двумя мексами, которые намеренно облили пивом его жену.
Так что поступок понятен.
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