Не помогло - Бразилия вылетела.

Марта – одна из самых известных футболисток мира. Она двукратный серебряный призер Олимпийских игр в составе женской сборной Бразилии (Афины-2004, Пекин-2008), обладательница «Золотой бутсы» на ЧМ-2004 до 19 лет, «Золотой бутсы» и «Золотого мяча» ЧМ-2007, титула «Игрок года ФИФА» в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годах.

Марта провела свой уже шестой чемпионат мира. Она забивала еще 20 лет назад на ЧМ-2003. Сейчас ей 37 лет, суммарно уже 177 матчей и 115 голов за Бразилию. На ЧМ-2023 Марта выходила на замену в первых двух играх, а в решающем против Ямайки провела на поле 81 минуту, но бразильянки так и не смогли забить и вылетели после группового этапа.

Не помогла команде и эмоциональная речь Марты, которую она произнесла накануне матча.

«Знаете, что приятнее всего? Когда я начинала играть, у меня не было кумиров в женском футболе. Женский футбол просто не показывали. Как я могла представить себе, что смогу попасть в сборную и стать кумиром? Сегодня люди на улице останавливают нас и говорят, что хотят быть как мы – это касается не только меня, но и других игроков.

Сегодня у нас есть наши собственные примеры для подражания. Это было бы невозможно, если бы мы сдались перед первыми же трудностями, с которыми столкнулись. Это непрекращающаяся борьба, которую начала не я, а другие футболистки давным-давно. Мы очень гордимся этим.

Теперь люди просят нас продолжать вдохновлять новые поколения. Я очень рада, потому что 20 лет назад, в 2003 году, когда я играла на своем первом чемпионате мира, Марту никто не знал.

Теперь я – пример для многих женщин в мире. Не только в футболе, но и в журналистике. Сейчас я вижу много женщин-журналисток, которых мы раньше не видели. Так мы открыли двери для равенства».