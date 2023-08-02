Гаспачо
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Знакомьтесь, Николета Лозанова - ей приписывают роман с Криштиану Роналду, а у Димитара Бербатова из-за нее были проблемы с болгарской мафией🔥🔥🔥

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Болгарская легенда Playboy.

Николета Лозанова родилась 30 ноября 1987 г. в Пловдиве.

В 2006 году Николетта побеждает в конкурсе Playboy, попадает на обложку журнала и привлекает внимание Димитара Бербатова. Проблема в том, что девушка на тот момент встречалась с известным мафиози Георгием Стойловым, который сам связался с футболистом и отбил всякий интерес к Лозановой.

В 2011 году Николета вышла замуж за форварда национальной сборной Болгарии Валерия Божинова. У Лозановой и Божинова есть дочь по имени Николь.

Однако через четыре года их брак распался, а модели стали приписывать связь с другим футболистом - нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который как раз расстался с Ириной Шейк.

Сейчас Николетта ведет 850-тысячный аккаунт в инстаграме и зарабатывает на рекламе.

21 комментарий

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Кирилл Мирошниченко
Даже в Ниве сфоткалась, зачёт😁
+17
0
+17
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Кирилл Мирошниченко
Ответ Achilles 21
как по мне мячи сильно перекачаны
Так то и ворота не для мини футбола
+15
-1
+14
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chili
— И запомни, внученька, — у каждой женщины в жизни должна быть лишь одна большая любовь.
— А у тебя кто был твоей единственной любовью, бабушка?
— Морячки!..
+11
-1
+10
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Алексей Тарлыков
Она с кем-то на Ниве гоняет. Скорее это Полуяхтов, а не Роналду
+5
0
+5
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Achilles 21
как по мне мячи сильно перекачаны
+6
-2
+4
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Антон Александров
Как-то было хорошо раньше, когда все эти вещи оставались за кадром. Ну, знали, конечно, про таких шалашниц, но не на первых полосах попы эти светились.
+3
0
+3
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RealJon
на фото где она склоняется водительскому сиденью она типа тренируется?!
+4
-2
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ТимТалер
Тема с Бербатовым не раскрыта ! Тройка с минусом !)
+3
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обкурившийся кальяна
Что это?
+1
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Gringo85
Рот почти не закрывается, сквозит...
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Северный болельщик
Последняя фото оригинальная, остальные - ширпотреб
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Безымянный болельщик
Зачет! Просто зачет. Даже без Нивы хороша)
+2
-1
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Michael Boldyrev
Когда в этой рубрике перестанут выкладывать фото из Инсты и перейдут сразу к фото из Интимсити?
0
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Арг
Она не лозанова, она прыганова. По приборам
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Михаил Булгаков
В смысле знакомьтесь? Да вроде знакомы 😎😁
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garp
дура какая-то
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Hulk-29
Ответ Кирилл Мирошниченко
Даже в Ниве сфоткалась, зачёт😁
это нива
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Russian Horse
Ответ Кирилл Мирошниченко
Даже в Ниве сфоткалась, зачёт😁
Лица владельцев Бентли даже представлять не надо 😎
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Арг
Ответ RealJon
на фото где она склоняется водительскому сиденью она типа тренируется?!
Там такое количество тренировок мама не горюй
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Арг
Ответ Антон Александров
Как-то было хорошо раньше, когда все эти вещи оставались за кадром. Ну, знали, конечно, про таких шалашниц, но не на первых полосах попы эти светились.
Шалашница - идеал современной женщины, вершина самосовершенствования
0
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Арг
Ответ обкурившийся кальяна
Что это?
Ужас летящий на крыльях ночи
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