21 комментарий

Болгарская легенда Playboy.

Николета Лозанова родилась 30 ноября 1987 г. в Пловдиве.

В 2006 году Николетта побеждает в конкурсе Playboy, попадает на обложку журнала и привлекает внимание Димитара Бербатова. Проблема в том, что девушка на тот момент встречалась с известным мафиози Георгием Стойловым, который сам связался с футболистом и отбил всякий интерес к Лозановой.

В 2011 году Николета вышла замуж за форварда национальной сборной Болгарии Валерия Божинова. У Лозановой и Божинова есть дочь по имени Николь.

Однако через четыре года их брак распался, а модели стали приписывать связь с другим футболистом - нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который как раз расстался с Ириной Шейк.

Сейчас Николетта ведет 850-тысячный аккаунт в инстаграме и зарабатывает на рекламе.