21 комментарий

Знакомьтесь, Николета Лозанова - ей приписывают роман с Криштиану Роналду, а у Димитара Бербатова из-за нее были проблемы с болгарской мафией🔥🔥🔥
Болгарская легенда Playboy.
Николета Лозанова родилась 30 ноября 1987 г. в Пловдиве.
В 2006 году Николетта побеждает в конкурсе Playboy, попадает на обложку журнала и привлекает внимание Димитара Бербатова. Проблема в том, что девушка на тот момент встречалась с известным мафиози Георгием Стойловым, который сам связался с футболистом и отбил всякий интерес к Лозановой.
В 2011 году Николета вышла замуж за форварда национальной сборной Болгарии Валерия Божинова. У Лозановой и Божинова есть дочь по имени Николь.
Однако через четыре года их брак распался, а модели стали приписывать связь с другим футболистом - нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который как раз расстался с Ириной Шейк.
Сейчас Николетта ведет 850-тысячный аккаунт в инстаграме и зарабатывает на рекламе.
— А у тебя кто был твоей единственной любовью, бабушка?
— Морячки!..